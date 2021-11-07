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Selde yıkıma yol açan tomruklar, dere yatağında

SİNOP’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kaybolduğu sel felaketinde sürüklenen, boyları 12 metreyi bulan tomruklar, ev ve köprüleri yıktı, altyapı ve üstyapıda hasara yol açtı. Afetin ardından yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen, Ayancık ilçesi Babaçay köyünde dere yatağındaki tomruk dolu depolar, halkı tedirgin ediyor.

07 Kasım 2021 Pazar 10:28
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Selde yıkıma yol açan tomruklar, dere yatağında

Sinop'ta 11 Ağustos’ta 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda, 10 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise kayboldu. Debisi yükselen Ayancık Çayı ilçe merkezine taştı, cadde ve sokakları sel bastı. 3-4 kilometre mesafedeki tomruk depoları, selle birlikte ilçe merkezi ve Babaçay köyünde yıkıcı etki gösterdi. Sürüklenen, boyları 12 metreyi bulan tomruklar, ev ve köprülerin yıkılmasına, altyapı ve üstyapıda ağır hasarların oluşmasına yol açtı.

Ayancık ilçesinde selin izleri silinmeye, alt ve üstyapı hasarları giderilmeye çalışılıyor. Ancak afetin ardından yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen Ayancık ilçesi Babaçay köyünde dere yatağında tomruklarla dolu depolar tedirgin ediyor. Tomrukların selde sürüklenip, dereyi tıkadığını belirtilen yöre halkı, depoların kaldırılmasını istiyor.

‘TOMRUKLAR, MAHALLEMİZİ ALDI’

Yaşadıkları afeti anlatan Kazım Üzü, “Tomruk depolarının burada durması çok yanlış oldu. O tomruklar, bu mahalleyi öylece götürdü. Arkadaşlarımız öldü, kayboldu. Çok üzgünüz” dedi. Tomruk depoları nedeniyle selin yıkıcı olduğunu söyleyen Kazım Gülen de “Tomruk deposu yukarıdan dağılınca istinat duvarını kırdı ve sel mahalleye girdi. Mahallemizi komple aldı gitti. Tomruk depoları hala aynı yerinde duruyor. Sel, gece olsaydı çok daha kötü olurdu” diye konuştu.

Mahallede yaşayan Cemal Ünal ise, “Sel tomruk deposunu dağıtınca yıkıcı bir etki gösterdi. Burayı koruyan set bir metre daha uzun olsaydı bu facia yaşanmayabilirdi. Şimdi önlem alınacaktır fakat insanlarımız gitti” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SinopYağmurSelTomrukDere
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