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Sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi. Sinop'ta 10, Bartın'da ise 1 kişi hayatını kaybetti. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Sinop ve Kastamonu’da, kayıp ihbarı sayısı 47.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:20
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Sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama- kurtarma ve temizlik çalışmaları sürüyor. Ezine Çayı'nın taşmasıyla oluşan selde yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı enkazında arama çalışmaları, gece boyunca devam etti. Dün akşam saatlerinde yapılan aramalarda, enkazda 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Apartmanın enkazındaki aramalar sürerken, ailelerin de umutlu bekleyişi devam etti. İlçede bir taraftan da temizlik çalışmaları yapılıyor. Selin getirdiği çamur ve balçıkla dolan cadde ve sokaklar ile iş yerleri ve binaların bodrum katları temizleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da zaman zaman eşlik ettiği çalışmalara ilçe halkının yanında çevre il ve ilçelerden gelen gönüllüler de destek oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a yükseldi. Açıklamada, “Yaşanan sel nedeniyle 71 vatandaşımız (60 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Sinop ve Kastamonu’da, kayıp ihbarı sayısı 47’dir” denildi.

Açıklamada ayrıca Kastamonu’da 4 bin 924 personel, 653 araç, 36 ambulans, 31 UMKE, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 dron, 1 İHA, 574 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 61 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 24 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği ile arama- tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi. Ayrıca 3 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil mutfak TIR'ı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfağın da bölgede olduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuSinopYağmurSelVefatCan Kaybı
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