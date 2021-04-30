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Şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları otomobilin ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücüsünün üzerindeki şeker kutusunun içerisinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü ve beraberindeki genç kıza  toplamda 10 bin 798 lira ceza kesildi. İki kişi de gözaltına alındı.

30 Nisan 2021 Cuma 09:46
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Şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 17 günlük tam kapanma kararının uygulanmaya başlanmasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda İnegöl'de polis ekipleri yol uygulama noktaları oluşturdu. Durdurulan araçlardaki vatandaşların GBT sorgulamasını yapan ekipler, izin belgelerini de kontrol etti. İnegöl girişinde uygulama yapan ekipler, 16 KJA 31 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyetinin olmadığı öğrenilen sürücü Osman F. (20) ve beraberindeki Semra Y.'nin (16) hareketlerinden şüphelenen ekipler, üst araması yaptı. Sürücünün üzerindeki şeker kutusunun içine bakıldığında bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ve maske kurallarına uymadığı için 900 lira, Semra Y.'ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaİnegölUyuşturucuPolisNarkotik
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