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Şehitler için Palandöken'in zirvesinde dua ettiler

SURİYE'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Erzurumlular, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken dağının zirvesine çıkıp, Kuran-ı Ker'im okuyarak dua etti.

03 Mart 2020 Salı 09:48
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Şehitler için Palandöken'in zirvesinde dua ettiler

Şehit haberlerinin Türk milletinin yüreğine bir ateş gibi düştüğünü söyleyen esnaf Muhittin Olçun, "Allah şanlı Türk ordusunu muzaffer kılsın. Şehadete şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Kent merkezinden araçlarla Palandöken Kaya Merkezinin giriş noktasına gelen yaklaşık 10 kişi, Gondol-lifle zirveye çıktı. Karla kaplı dağda daire şeklinde sıralanan Erzurumlular yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerim'i okuyarak dua etti. Sıfırın altında 6 dereceye varan soğukta kayak yapanların şaşkın bakışları arasında Muhittin Olçun'un okuduğu dualara hep bir ağızdan 'amin' diyen Erzurumlular, "Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin" dedi.

6 Şubat'ta da Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Bin bir Hatim' geleneği kapsamında doğaya 2001 ekmek bıraktıklarını da belirten esnaflığın yanı sıra din adamlığı ve televizyon programcılığı da yapan Muhittin Olçun şöyle konuştu:

"Askerlerimiz için çok üzüldük, ağladık. Onlar için geldik buraya, 101 Yasin, Tabareke, Amme, İhlas, Fatiha ve Kur'an-ı Ker'im okuduk. Devletimize ve milletimize dua ettik. Allah devletimizi korusun, muhafaza etsin. Sayın Cumhurbaşkanımızı da destekliyoruz. Dağın zirvesine çıktık. Dualarımız onlarla beraber olacak. Biz de dualarımızla yanlarındayız. Dualar müminin aynasıdır, kalbidir. Dualar oldukça her şeyimiz dört dörtlük olur Allah'ın izniyle. Biz Erzurumlu olarak 2001 ekmeği de, 1001 hatim geleneğinde doğaya atmıştık. Dağın zirvesinde yapılan dualar kabul oluyor. Çünkü Hira mağaraları, tur dağı ayeti var. Burada Peygamber efendimiz çok dua etmiş, mağaralarda ibadetlerinde ilk ayet gelmiş, onun için yüksekte yapılan dualar ret olmuyor. Depremlerden, belalardan, hastalıklardan Allah korusun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeİdlibTürkiyeŞehitDuaPalandökenErzurumKuranı Kerim
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