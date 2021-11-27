Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,776.41
ALTIN
714.43
DOLAR
12.49
STERLİN
16.69
EURO
14.13
Tekirdağ Süleymanpaşa’da 71 m² arsa satılacak
Tekirdağ Süleymanpaşa’da 71 m²...
Giresun’da kargir ev satılacak
Giresun’da kargir ev satılacak
Tekirdağ Çorlu’da 2+1 daire satılacak
Tekirdağ Çorlu’da 2+1 daire...
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı...
DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü Alıyor 
DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü...
İş fırsatları için hemen tıkla!

​​​​​​​Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç, son yolculuğuna uğurlandı

Kilis'te, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan şüphelilere müdahale sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç (29), memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

27 Kasım 2021 Cumartesi 16:43
3 Okunma
​​​​​​​Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye sınırındaki Hilaltepe Hudut Karakolu'nda görevli askerler, yasa dışı yollarda Suriye’ye geçmeye çalışan gruba müdahale ettiği sırada ateş açıldı. Saldırıda Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç yaralandı. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dinç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Memleketi Gaziantep'e getirilen şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç için Yeşilkent Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde, 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in eşi Derya ve babası Hasan Dinç, güçlükle ayakta durabildi. Kendisi gibi uzman çavuş olan ağabeyi Zafer Dinç ise şehit kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayıp, fotoğrafına bakarak, gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın öğle namazının ardından kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit Dinç’in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Uzman ÇavuşSavaş DinçGaziantepKilisCenaze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınırda 16 kişi yakalandı
Sınırda 16 kişi yakalandı
Yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu 
Yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu 
Prefabrik çarşıda çıkan yangında 46 iş yeri yandı
Prefabrik çarşıda çıkan yangında 46 iş yeri yandı
Yanan otomobilin yakınında, çukurda 2 arkadaş ölü bulundu
Yanan otomobilin yakınında, çukurda 2 arkadaş ölü bulundu
İZDENİZ'den zamlı feribot tarifesi
İZDENİZ'den zamlı feribot tarifesi
İncirliova'da fırtına ve hortum
İncirliova'da fırtına ve hortum
İHH gönüllüleri kaza yaptı: 4 ölü
İHH gönüllüleri kaza yaptı: 4 ölü
Van Gölü sahilinde Vaşak görüntülendi
Van Gölü sahilinde Vaşak görüntülendi
2 teknenin alabora olduğu Seferihisar'da balıkçılardan önlem
2 teknenin alabora olduğu Seferihisar'da balıkçılardan önlem

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma