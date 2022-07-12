Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.434,02
ALTIN
962,70
DOLAR
17,33
STERLİN
20,60
EURO
17,44
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şarköy sahilinde, 'bayram' yoğunluğu

12 Temmuz 2022 Salı 14:07
Şarköy sahilinde, 'bayram' yoğunluğu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın turistik ilçesi Şarköy, Kurban Bayramı tatilinde çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. İlçenin kışın 50 bin olan nüfusu tatilcilerin gelmesiyle 400 bini geçerken, otel ve pansiyonlarda yer bulamayanlar şezlong üzerinde, çadırlarda ve araçlarında sabahladı.  

Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Şarköy, 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı.  İlçenin kışın 50 bin olan nüfusu 400 bini geçerken, otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Belediyeden yapılan anonslarla ilçe merkezine araçlarla çıkılmaması istendi. Tatilcilerin kimi denizde serinlerken kimileri de güneşlendi.  Özellikle İstanbul'dan gelen yerli turistlerin ilgi gösterdiği ilçede otel, pansiyon ve kiralık ev bulamayanlar şezlong üzerinde, çadırlarda ve araçlarında geceyi geçirdi.

KAYMAKAM SAHİLDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, sahile giderek, incelemelerde bulundu. Tatilcilerin mağdur olmamaları için tüm önlemlerin alındığını belirten Kaymakam Kılınçkaya, kışın yaklaşık 50 bin civarındaki nüfusun tatilcilerin gelmesiyle 10 katına çıktığını belirtti. Kılınçkaya, tatil sonrası dönüş yolunda sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğine vurgu yaparken, sevdiklerine acı yaşatmamaları çağrısında bulundu.

'GÜNLERİNİ GÜVEN İÇİNDE GEÇİRMELERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da, İstanbul'a yakın olması nedeniyle Şarköy'ün tatilcilerin ilk tercihlerinden olduğunu belirtti. Var, "Şarköy, İstanbul'a yakın olması ve denizinin de temiz olması nedeniyle, çevre illerden gelen vatandaşların ilk tercihi haline geldi. Şarköy ilçemizde sıkıntı olmaması için gerekli tedbirleri aldık. Tatilcilerin günlerini güven içinde geçirmeleri için çalışıyoruz. Yoğunluk nedeniyle otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Bayram yoğunluğu nedeniyle ilçedeki su verilerimiz günlük 100 bin tonu aştı. Bayram tatili 9 gün olması nedeniyle 1 milyon ton su harcaması yapılacağı gibi yine 1 milyon ton atık su hizmeti vermeyi planlıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şarköy SahiliBayram Yoğunluğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ'da çocuklarla büyükleri buluşturan geleneksel uçurtma şenliği
Tekirdağ'da çocuklarla büyükleri buluşturan geleneksel uçurtma şenliği
Keşan'da 3 günde 150 kamyon çöp toplandı, belediye başkanı tatilcileri uyardı
Keşan'da 3 günde 150 kamyon çöp toplandı, belediye başkanı tatilcileri uyardı
Kızkalesi'nde oteller doldu, tatilciler çadır kurdu
Kızkalesi'nde oteller doldu, tatilciler çadır kurdu
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Bodrum'da tekne kazasında Ankaralı iş insanı ve eşi öldü, kızı yaralandı
Bodrum'da tekne kazasında Ankaralı iş insanı ve eşi öldü, kızı yaralandı
Rize'de 'AFAD Acil Mobil'i sadece 900 kişi indirmiş
Rize'de 'AFAD Acil Mobil'i sadece 900 kişi indirmiş
Balıkesir’de otomobil bariyere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Balıkesir’de otomobil bariyere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Kestikleri ağacın altında kalan baba-oğul öldü
Kestikleri ağacın altında kalan baba-oğul öldü
Bodrum'da orman ve makilik yangını 
Bodrum'da orman ve makilik yangını 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول