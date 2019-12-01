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Sarıkamış’ta iki deprem
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Sarıkamış’ta iki deprem

Sarıkamış, aynı dakika içinde 4 büyüklüğünde iki depremle sallandı

Sarıkamış’ta iki deprem

Sarıkamış, aynı dakika içinde 4 büyüklüğünde iki depremle sallandı

01 Aralık 2019 Pazar 11:06
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Sarıkamış’ta iki deprem

KARS (DHA) 

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde aynı dakika içerisinde ikisi de Richter ölçeğine 4.0 büyüklüğünde olan iki deprem meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi, bugün aynı dakika içinde 4.0 büyüklüğündeki iki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Sarıkamış ilçesine bağlı Parmakdere köyü olarak saptadığı ilk deprem, saat 09.07’de, yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yine aynı bölgede 26 saniye sonra aynı dakika içinde meydana gelen aynı büyüklükteki ikinci depremin derinliği ise 7.04 olarak ölçüldü. İlçede de hissedilen her iki depremde, can ve mal kaybı olmadı.

OLTU VE MAHALLELERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Sarıkamış'ta art arda meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki iki deprem, Erzurum'un Oltu ilçe merkezi ile mahallelerinde de hissedildi. Sarıkamış'la sınır olan Müdürcük Mahallesi'nde depremler yoğun olarak hissedildi. Depremle birlikte mahalleli, panik içinde dışarı çıktı. Bir süre dışarıda bekleyen mahalleli, bir süre sonra tekrar evlerine girdi. 

Müdürcük Mahallesi Muhtarı Abubekir Gültekin, deprem olur olmaz kendilerini dışarı attıklarını anlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıkamışDeprem
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