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Sarıkamış'ta 'kardan şehit heykelleri'nin yapımı sürüyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 8-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek olan kardan heykellerin, yapımı sürüyor.

05 Ocak 2021 Salı 16:16
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Sarıkamış'ta 'kardan şehit heykelleri'nin yapımı sürüyor

KARS - Her yıl olduğu gibi bu yıl da şehit askerlerin portrelerinin yansıtılacağı heykeller için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1'inci etap oteller bölgesine yaklaşık 200 kamyon kar taşındı. Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi'nin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda yapılan çalışmaya Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Bayburt, Muş ve Ağrı'daki üniversitelerden heykeltıraş ve öğretim görevlilerinden oluşan 10 kişilik ekip katılıyor.

Ekip, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü havaya rağmen aralıksız çalışarak, heykelleri, açılışın yapılacağı cumartesi gününe yetiştirmeye çalışıyor. Ekip koordinatörü Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, tamamen kardan yapılan şehit asker heykelleri için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi. Kamyonlarla bir araya getirip, iş makineleri ile sıkıştırdıkları kar kütlesini sertleştirdikten sonra testere, bıçak, kürek ve mala gibi aletlerle figürlerin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

Zengin, yapılan kompozisyonda, Allahuekber dağlarındaki askerlerin yürüyüşünü hatırlatan kardaki bir sahneyi işlediklerini bildirdi.

DHA

Son Güncelleme: 05.01.2021 16:23
Anahtar Kelimeler:
SarıkamışKardan şehit HeykelleriKars
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