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Sapanca Gölü'nde ''hayalet ağ'' katliamı

Sapanca Gölü'nde ördek ve balık katliamı yaşandı. Göle bırakılan halk arasında "hayalet ağ" olarak bilinen misinadan yapılan yaklaşık 300 metre uzunluğundaki ağa takılan 68 yabani ördek ile turna, sazan ve kızılkanat gibi çok sayıda balık telef oldu.

Sapanca Gölü'nde ''hayalet ağ'' katliamı

Sapanca Gölü'nde ördek ve balık katliamı yaşandı. Göle bırakılan halk arasında "hayalet ağ" olarak bilinen misinadan yapılan yaklaşık 300 metre uzunluğundaki ağa takılan 68 yabani ördek ile turna, sazan ve kızılkanat gibi çok sayıda balık telef oldu.

13 Ocak 2020 Pazartesi 00:00
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Sapanca Gölü'nde ''hayalet ağ'' katliamı

İSTANBUL - Göl kıyısında kamp kurup, oltayla tuttuğu balıklarla fotoğraf çektirip onları tekrar suya bırakan sportif balıkçı Taha Tarhan ve eşi Dilara Azra Tarhan'ın dikkati, katliamı ortaya çıkardı. Gölden gelen kötü koku üzerine botlarıyla göle açılan çift, su üzerine çıkmış çok sayıda ölü ördekle karşılaştı. Çift yabani ördeklerin nasıl öldüğünü araştırdıklarında ise halk arasında "hayalet ağ" olarak bilinen misinadan yapılan bir ağa takıldıklarını tespit etti. Taha Tarhan eşiyle birlikte, küçük botlarıyla ağın ucunu bularak toplamaya karar verdiklerinde ise adeta 68 ördek,  yüzlerce balık ölüsü ile karşılaştı.

BALIK AĞINDAN 68 YABANİ ÖRDEK ÇIKARILDI

Güçlükle ağı toplayan çift, ördeklerin yanı sıra  aralarında turna, sazan ve kızılkanatların da yer aldığı  yüzlerce çürümüş balığı  hemen yetkililere haber verdi. Gölün  bir içme suyu havzası olduğunu hatırlatan Taha Tarhan, "Buraya kamp için, sportif balıkçılık yapmak için gelmiştik. Gölden gelen kötü koku üzerine eşimle birlikte bota binip açıldık. Biraz ilerledikten sonra suyun üzerinde ölü ördekler görmeye başladık. Bunların bir hayalet ağa takılarak öldüğünü, şişince de su üzerine çıktıklarını anladık. Ağ ucunu bularak çekmeye başladığımızda ise gözlerimize inanamadık. Balık ağını çektikçe ölü ördekler geliyordu. Ağın uzunluğu yaklaşık 300  metredeydi. Yarısına geldiğimizde ölü ördek sayısı 30'u geçmişti. Ağın sonuna geldiğimizde ise 68 ölü ördeği sudan çıkarmıştık. Balık ağında ayrıca yüzlerce çürümüş balık vardı" diye konuştu.

AĞA TAKILAN BALIKLARI YAKALAMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Sapanca Gölü'ne gelen göçmen ördeklerin, ağa takılan balıkları almak için daldıkları sırada göremedikleri misina ağına takılarak boğulduklarını anlatan Taha Tarhan, "Boğularak hayatlarını kaybetmişler. Adeta bir katliam yaşanmış. Biz yetkililere haber verdik. Ancak bunu yapanın kim olduğunu bulmak oldukça zor. İnsanlardan isteğimiz yasaklara uymaları. Bu gölün tabiat dengesini koruyan balıklar, ördekler ve yaşayan diğer canlılar. Bunları yok ettiğimizde Sapanca Gölü de yok olur" dedi.

CEZALAR YETERSİZ KALIYOR

Cezaların yetersiz olduğunu söyleyen Taha Tarhan, " Ayrıca su içinde çürüyen bu hayvanlar içme suyu havzasının kirlenmesine neden oluyor. Cezalar yetersiz kalıyor. İnsanlar birkaç yüz lira ceza  verip kurtulacaklarını bildikleri için bu ağları göle atıyorlar.  Caydırıcı cezaların gelmesi gerekiyor" dedi.

"BİZ ANLATIYORUZ AMA ANLAMAK İSTEMİYORLAR"

Eşiyle birlikte sportif balıkçılık yapan Dilara Azra Tarhan ise "Boğularak ölen ördekleri görünce gözyaşlarımı zor tuttum. Onların boğularak can verdiklerini düşündükçe halen gözlerim doluyor. Biz zaman zaman ağ atmaya çalışırken bizi görüp vazgeçen insanlarla karşılaşıyoruz. Onlara yaptıklarının nelere sebep olabileceğini anlatıyoruz ancak anlamak istemiyorlar" şeklinde konuştu.

BALIK AĞINI BIRAKANLARI BULMAK İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili Sakarya Valiliği, İl Tarım Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi. Balık ağı ve ölü ördekleri göl kıyısından alan ekiplerin ağı bırakan kişi ya da kişilerin  bulunması, yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 13.01.2020 08:48
Anahtar Kelimeler:
Hayalet AğSapanca Gölü
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