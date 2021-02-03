Şanlıurfa’da torbacı operasyonunda polise ateş açıldı: 1'i polis 2 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)

Şanlıurfa’da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bir eve gerçekleştirdiği operasyonda tüfekle ateş açılması sonucu bir komiser yardımcısı yaralandı. Çıkan çatışmada uyuşturucu satıcısı saldırgan ise yaralı olarak ele geçirilirken, evde yapılan aramada bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olay, Hayati Harrani Mahallesinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Sokak satıcıları ve uyuşturucuyla mücadale kapsamında çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın evine baskın düzenledi. Polisin baskın düzenlediğini fark eden şüpheli, av tüfeği ile binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Polisin kovaladığı şüpheli, av tüfeği ile ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar bir komiser yardımcısının bacağına isabet etti. Polislere ateş etmeye devam eden şüpheli, çıkan çatışmada silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralı komiser yardımcısı olay yerine çağırılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uyuşturucu satıcısı ise ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alına komiser yardımcısının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polisin evde yaptığı aramada ise piyasaya sürülmek istenen bin 500 adet uyuşturucu hap ile bir adet hassas terazi ele geçirdi.

VALİ ERİN YARALI POLİSİ ZİYARET ETTİ

Yaşanan olayın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’la birlikte yaralı polisi ziyaret edip doktorlardan bilgi aldı.

Şanlıurfa Valiliği, 1 polisin yaralandığı operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Narkotik suçlarla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında Hayati Harrani Mahallesi 4037. Sokakta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince şüpheli bir şahsın ikametine gerçekleştirilen planlı operasyon sırasında, şüpheli şahsın görevli güvenlik güçlerimize pompalı diye tabir edilen uzun namlulu silahla ateş açıldı. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüzde görevli bir komiser yardımcımız sol diz altından yaralanarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Silahlı mukavemette bulunan şahıs ise olayda kullandığı bir adet pompalı tüfek, bin 500 adet captagon hap ve bir adet hassas terazi ile birlikte yaralı olarak ele geçirilmiştir. Yaralı komiser yardımcımız ve emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, uyuşturucuyla mücadelemizin aynı kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurgulamak istiyoruz."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.