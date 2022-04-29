Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.429,06
ALTIN
909,70
DOLAR
14,81
STERLİN
18,57
EURO
15,63
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15...
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim alacak
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim...
EGM 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçisi alacak
EGM 2022/1. dönem çarşı...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75...
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma

ŞANLIURFA Balıklıgöl'de İsrail'i protesto etmek için toplanan bir grubun siyah tevhid bayrakları açarak şeriat çağrısında bulunmasıyla ilgili Valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

29 Nisan 2022 Cuma 08:34
Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma

Kentin simgesi olan Balıklıgöl’de, Kadir Gecesinde bir grup meydanda toplanarak üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı siyah bayrak açtı ve şeriat çağrısında bulundu. İsrail’in Mescid-i Aksa ve Filistin halkına yönelik şiddet eylemleri kınandı. Protesto görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması tepkilere yol açtı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA 

Şanlıurfa Valiliği, tepkiye yol açan videoyla ilgili açıklama yaptı. Olaya ilişkin adli tahkikatın başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"27.04.2022 Çarşamba günü Balıklıgöl Platosunda bulunan Dergah Camiinde kılınan teravih namazı çıkışında yaklaşık 200 kişiden oluşan bir grup tarafından 21.30- 21:50 saatleri arasında İsrail’i kınama amacıyla basın açıklaması yapılmış ve okunan duaların ardından, topluluğun emniyet güçlerimizin uyarıları üzerine dağılmaları sağlanmıştır. Basın açıklaması sırasında meydana geldiği iddia edilen ve sosyal medya platformlarında dile getirilen hususlarla ilgili başlatılan adli tahkikat devam etmektedir." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaBalıklıgölTevhidşeriatSoruşturma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sebze kasalarına gizlenen 113 kilo esrarı 'Uzi' buldu
Sebze kasalarına gizlenen 113 kilo esrarı 'Uzi' buldu
Sümela'da 360 tonluk kaya sabitlendi, kapılar açılıyor
Sümela'da 360 tonluk kaya sabitlendi, kapılar açılıyor
Muş'ta 'Eren Abluka-8 Operasyonu' başlatıldı
Muş'ta 'Eren Abluka-8 Operasyonu' başlatıldı
Alzheimer hastası kadın kayboldu
Alzheimer hastası kadın kayboldu
İnegöl'de silahlı saldırı: 1'i yoldan geçen 2 yaralı
İnegöl'de silahlı saldırı: 1'i yoldan geçen 2 yaralı
Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kafa kafaya çarpışan otomobiller çaya uçtu: 1 ölü, 2 kayıp
Kafa kafaya çarpışan otomobiller çaya uçtu: 1 ölü, 2 kayıp
Mersin'de bombalı eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı 
Mersin'de bombalı eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı 
Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' başlatıldı
Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' başlatıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma