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Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından öldürüldü

ŞANLIURFA’da boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan enişteleri A.Ö., tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:00
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Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö., boşanma aşamasında olduğu ismi henüz öğrenilemeyen eşinin yanına konuşmaya gitti. Evin önünde A.Ö. ile taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. kavga sırasında İsa ve Ömer Alkan kardeşler, enişte A.Ö.'nün tabancayla açtığı ateş sonucu vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan 2 kardeşi ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekipleri olaydan sonra otomobille kaçan enişte A.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaAvukatCinayetKardeşEnişte
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