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Sanatçılar, 6 kişinin birikmiş bakkal borcunu ödedi

ANTALYA'da, Güzel Sanatlar Derneği (GÜSAD) üyesi sanatçılar, koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalanlara yardım etmek için, 6 kişinin bakkaldaki veresiye borcunu ödedi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 09:04
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Sanatçılar, 6 kişinin birikmiş bakkal borcunu ödedi

Antalyasanatçılar, koronavirüs salgını nedeniyle dayanışma örneği göstererek harekete geçti. GÜSAD Yönetim Kurulu Üyeleri Ertuğrul Hepgüzel, Leyla Güreş İrtem, Handan Şişiner Üstün, Ahmet Korkmaz, Zeynep Çetinkaya, Mustafa Pişkin ve Nazan Gürses, salgın nedeniyle işinden olan, mahalle bakkallarından veresiye alışveriş yapmak zorunda kalan kişilerin borçlarını kapatma kararı aldı. Sanatçılar, gittikleri bakkal dükkanında 6 kişinin veresiye borcunu ödedi.

ETKİNLİK PARASIYLA KARŞILANDI

Salgından dolayı nisan, mayıs ve haziran aylarında planlanan sergi ve sanat çalıştayı etkinliklerini iptal etmek zorunda kaldıklarını belirten GÜSAD Başkanı Ertuğrul Hepgüzel, "Etkinliklerin masrafı için üyelerimizden belli miktar para toplamıştık. Yönetim kurulu olarak elimizde kalan parayla işinden ayrılmış, mahallesindeki bakkal dükkânından ihtiyaçlarını veresiye karşılayan kişilerin birikmiş borçlarını kapatmaya karar verdik. Bu kararımızı sosyal medya üzerinden üyelerimize de duyurduk, onaylarını aldık" dedi.

EN ÇOK BORCU OLAN 6 MÜŞTERİ

İlk olarak Kırcami semtindeki bir bakkal dükkânına uğradıklarını aktaran Hepgüzel, "İş yeri sahibinden en çok borcu olan ve ödemekte zorlanan müşterilerinin listesini çıkarmasını istedik. Elimizdeki para ile 6 ailenin borcunu ödedik, borç sayfalarını karaladık. Borçlu kişilere de borçlarının ödendiğini bildirdik, mübarek ramazan ayında hayır dualarını aldık. Derneğimizin amacı sadece sanat eserleri üretmek, sanat etkinlikleri düzenlemek değil. Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alma çabası gösteriyoruz" diye konuştu. Hepgüzel, dernek üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SanatçıBakkalBorçDefterGÜSADAntalya
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