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Samsun'da tramvaylarda 'koronavirüs' temizliği

Samsun'da günde yaklaşık 75 bin kişinin taşındığı hafif raylı sistem, koronavirüse karşı antibakteriyel dezenfektanlarla temizleniyor. Tramvay duraklarındaki turnikelere de vatandaşların kullanımı için antibakteriyel sıvılar konuldu.

12 Mart 2020 Perşembe 11:18
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Samsun'da tramvaylarda 'koronavirüs' temizliği

SAMSUN - Samsun'da 35'i kadın, 85 vatmanın görev yaptığı, günde ortalama 75 bin kişinin taşındığı tramvaylarda 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında yapılan temizlik çalışmaları artırıldı. Tramvaylar her sefer sonunda bir ekip tarafından özel antibakteriyel dezenfektanlarla temizleniyor. Hattın turnike kısımlarına ise vatandaşların kullanımı için özel sıvı antibakteriyel dezenfektanlar konuldu.

Samulaş A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, toplu ulaşımın insan sirkülasyonunun en fazla olan yerler olduğunu belirterek, "Biz virüs ilk çıktığından bu yana özel bir çalışma yapıyorduk. Virüsün ülkemizde de görülmeye başlamasıyla çalışmaları daha da artırdık. Rutin olarak yaptığımız, günlük, haftalık, aylık bakım ve temizliklerin yanında virüsü ilk duyduğumuzdan bu yana zaman zaman ozon, alkol ve diğer kimyasal ürünleri kullanarak dezenfeksiyon çalışmalarını yapıyoruz. Sadece tramvaylar değil, tramvay duraklarında insanların temas ettiği her nokta için bunu yapıyoruz. İki üç seferde bir tramvayları dezenfekte ediyorduk, ancak virüsün ülkemizde de görülmesi ile birlikte artık her sefer sonrasında dezenfekte işlemini yapmaya başladık. Bu da tramvaylarımızın günde yaklaşık 10 kere dezenfekte edilmesi anlamına geliyor. Ayrıca gece de detaylı bir temizlik daha yapıyoruz" dedi.

'PERSONELİN YÜZDE 10'U TEMİZLİK İŞİNE AYRILDI'

Tamgacı, tramvay hattını kullanan vatandaşlar ve personelin sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyleyerek, "Personelimizin yüzde 10'u temizlik ve dezenfeksiyon işleri için ayırdık. 50 kişilik bir ekip bu çalışmayı yapıyor. Ayrıca toplu taşımanın bir diğer unsuru olan özel halk otobüslerinde de benzer dezenfeksiyon çalışmalarını yapıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunTramvayKoronavirüs Temizliği
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