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Samsun'a 'kritik eşikteyiz' uyarısı geldi

Samsun'da koronavirüs vaka sayılarında yüzde 40 artış tespit edilmesi üzerine yetkililer, 'kritik eşikteyiz' uyarısı ile dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

06 Kasım 2020 Cuma 08:58
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Samsun'a 'kritik eşikteyiz' uyarısı geldi

Samsun Sağlık Müdürlüğü, kentte vaka sayılarının yeniden artışa geçtiğini duyurdu. Özellikle Atakum ve Terme ilçelerinde ciddi bir artış olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, son iki hafta itibariyle vaka sayılarının yüzde 40 arttığına dikkat çekti. Samsun için 'kritik eşikteyiz' uyarısı yapan Oruç, herkesi kurallara uymaya davet etti.

Artışın olduğu ilçelerinden biri olan Atakum sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar ise açıklamanın ardından endişeli olduklarını ifade etti. Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten vatandaşlar, Atakum’daki bu artışı kafe ve eğlence mekanlarındaki yoğunluğa bağladı.

'MİSAFİR KABUL ETMİYORUZ, KİMSE KUSURA BAKMASIN'

Sahilde yürüyüş yapan Mahmut Haznedar herkesin çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Bu artış bizi korkuttu ve bugün evde bu konuyu konuştuk. Artık misafirliğe gidip gelmek yok. Bugünden itibaren misafir kabul etmiyoruz, kimse kusura bakmasın. Bu işin şakası yok. Önce insan sağlığı, yaşamak istiyorsak kurallara uymalıyız. Maske takmayan insanlar var, insanlar çok duyarsız" dedi.

'EĞLENCE MEKANLARI ÇOK KABALIK'

Bu artışın herkesi endişelendirdiğini ifade eden Serdar Kalender, "İnsanlar, maske ve mesafe kurallarına genel olarak uyuyor. Ancak toplu ulaşım ve eğlence mekanları çok kabalık, bu yüzden vaka sayısının arttığını düşünüyorum. Bu açıklama bizi korkuttu, aldığımız önlemleri artırdık. Kabalıktan uzak duruyorum. Kurallara herkesin uyması gerekiyor" diye konuştu.

'KURALLARA UYARSAK BUNU ATLATIRIZ'

Mithat Yıldırım, "Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor. En önemli vazifemiz bu, kurallara uyarsak bunu atlatırız. Samsun'daki bu artış bizi korkuttu, zaten evden dışarı genel olarak çıkmıyoruz. Lütfen kurallara uyalım" diye konuştu.

Atakum sahilinde bulunan kafelerin çok kalabalık olduğunu belirten Abdülkadir Köksal Topçu, “Ben kurallara uyuyorum ama herkesin de uyması lazım. Özellikle gençler kurallara uymuyor, bu artışı kafelerdeki yoğunluğa bağlıyorum" dedi.

'EĞLENCE MEKANLARINDA İNSANLAR İÇ İÇE'

Kendisinin de diş hekimi olduğunu ve insanların daha duyarlı olması gerektiğini belirten Betül Demir, "Hastanelerde gerekli önlemlerin alındığını düşünüyorum ama bu vakaların artışı kişi bazlı dikkatsizliklerden kaynaklanıyor. Bütün eğlence mekanlarında insanlar iç içe ve solunum esnasında virüs yayılımı artıyor. Bu duruma dikkat etmeliyiz ve kurallara uymalıyız. Diş hekimiyim ve her hastamızdan sonra bulunduğumuz muayenehaneyi 20 dakika dezenfekte edip yeni hasta kabulü yapıyoruz. Kişiler el hijyenlerine ve maske takma kuralına riayet ettikleri sürece bu hastalıktan kurtulabiliriz" diye konuştu.

'MASKE KULLANIMINA DİKKAT ETMELİYİZ'

Tedbirlere uyulmadığı sürece virüsün herkese bulaşabileceğini ifade eden Eda Çeri, "Yalnız olduğumuz zaman takmış olduğumuz maskeyi, bazen bunaldığımız için çıkarma hissi geliyor. Kabalık ortamlarda sosyal mesafemize ve maske kullanımına dikkat etmeliyiz. Evde kaldığımız sürece insanların psikolojik durumu kötü etkileniyor. Biz tedbirleri elden bırakmayalım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunPandemiKoronavirüsCovid19VakaHasta
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