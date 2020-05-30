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Şampiyon zeytinyağında ilk ihracat Tayvan'a

Mardin'in Derik ilçesinde, üretilen ve 2019'da İngiltere'de düzenlenen yarışmada 430 çeşit arasından birinci seçilen zeytinyağında ilk ihracat Tayvan'a gerçekleştirildi.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:58
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Şampiyon zeytinyağında ilk ihracat Tayvan'a

Derik ilçesinin sembolü ve geçim kaynağı olan, organik olarak üretilen zeytinden elde edilen zeytinyağı, 2019'da İngiltere'de düzenlenen London İnternational Olive Oil Competitions Yarışması'nda 430 çeşit arasından birinci seçildi. Derik zeytinyağı, altın madalyayla ödüllendirildikten sonra uluslararası alanda ilgi görmeye başladı. Bilimsel çalışmalara da konu olan ve birçok ülkeden ihraç talebi alan zeytinyağının üretiminin artırılması konusunda çalışmalar başladı. Ödüllü zeytinyağının ilk ihracatı ise Asya ülkesi Tayvan'a gerçekleştirildi. Derik halhalı türü zeytinyağını markalaştıran kadın girişimci Emine Tuncer, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Dilek Sivri Özay ile iş birliği yaparak Valilik ve Kaymakamlık ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucu İngiltere'de düzenlenen yarışmaya katıldıklarını ve medium kategorisinde altın madalya alıp Türkiye'nin ve Mardin'in gururu olmayı başardıklarını söyledi.

'UZAKDOĞU İSTEDİĞİMİZ BİR PAZARDI'

Derik zeytinyağını dünyaya tanıtmanın kendilerine nasip olduğunu belirten Tuncer, "2019'da aldığımız ödülü 2020’de Japonya'da düzenlenecek yarışmadan da bir ödül alarak taçlandırmayı umuyoruz. Tayvan'dan gelen ilk ihracat talebini karşılamış olmamız ve ihracatın Tayvan ile başlamış olması bizi mutlu etti. Uzak Doğu özellikle istediğimiz bir pazardı. Derik’te üretim yapılıyor. Zeytinler elle tek tek toplanıyor. Ekim ayında erken hasat ve soğuk bir şekilde sıkımı yapılıyor. Derik'te bir şişeleme ünitemiz olmadığı için orada bekletilip, dinlendirilip Edremit’teki tesisimize götürülüyor. Orada şişelenip o şekilde satışa sunuluyor. Oradan da Tayvan'a yolluyoruz" dedi.

'ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK'ÜN HAYALİYDİ'

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas da, "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayali olan zeytinlerimizden elde edilen zeytinyağını, Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın destekleriyle gönderildiği İngiltere’de altın madalya ile ödüllendirilmesi ve yurt dışından taleplerin olması ilçe adına gurur verici" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinDerikZeytinyağıIhracat
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