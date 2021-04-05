Saliha Halil Kanar Otizm Birimi Hizmete Açıldı..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Mustafakemalpaşa’da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir açılışa imza atıldı. Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın girişimleri ve bağışçısı olduğu Saliha – Halil Kanar Otizm Birimi dualarla açılarak hizmet vermeye başladı. Otizmli özel çocukların sosyal yaşama katılmalarını sağlamak ve okul eğitimlerinin dışında da farklı aktiviteleri yapabilecekleri merkez de özel eğitmenler hizmet verecek. Açılış Törenine; Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Kavak, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, Siyasi Parti ilçe Başkanları, STK temsilcileri, Otizm Derneği yönetici ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde hizmet vermeye başlayan merkezi gezen davetliler daha sonra özel çocukların el emeği ile yaptığı ürün sergisini ziyaret etti. Çare erken tanı ve eğitim. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Otizmin kamuoyunda bilinirliğinin artması için hepimiz el ele vermeliyiz. Çünkü son yıllarda görülme oranı çok büyük bir hızla artan otizmin tek çaresi var; Erken tanı ve eğitim. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak, spektrum bozukluğu olan evlatlarımızın erken tanısının konulması ve topluma kazandırılması için tüm STK’larımızla ve rehabilitasyon merkezlerimizle iletişim halindeyiz. Şahsi imkânlarımızla, merhum anne ve babamın hatıralarını yaşatmak için ‘’Saliha-Halil Kanar Otizm Merkezi’ni’’ kurduk. İyi dilek ve dualarınızla hayrımıza ortak olmanızı temenni ederim dedi. Otizmin farkındayız. Bu çocuklar için hepimiz üzerimize düşen görevleri en iyi şekliyle yerine getirmeliyiz diyen Başkan Kanar, Çünkü her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda; bazen aynı yolla, bazen farklı yolla. Otizmli bireylerin sosyal yaşama katılabilmeleri için otizmin farkındayız. Bu farkındalığı kalıcı hale getirmek adına gayretle çalışmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu.

Mustafakemalpaşa Otizm Derneği Başkan Yardımcısı Selda Özel Başkan Mehmet Kanar’a kişisel girişimleriyle ilçeye kazandırdığı yeni birim ve destekleri için teşekkür etti.