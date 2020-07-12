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Salgın nedeniyle 5 aydır Artvin’de kalıyorlar

İSPANYA'dan karavanlarıyla yola çıkan, koronavirüs salgınının başlaması nedeniyle 5 aydır Türkiye'de kalan İspanyol, İsviçreli ve Arjantinli 4 gezgin, Artvin'deki köy evinde yaşıyor. Karadeniz'in köy hayatına alışan 4 arkadaş, tarla sürüp, ekim yaparak, komşuluğa gidiyor; yöresel türkülere eşlik ederek, eğlenceli vakit geçiriyor.

12 Temmuz 2020 Pazar 10:34
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Salgın nedeniyle 5 aydır Artvin’de kalıyorlar

İspanya'dan karavanlarla yola çıkan İsviçreli Mirjam Ellenbrok (34), Arjantinli kardeşler Juan Tellechea (31) ve Fermin Tellechea (33) ile İspanyol Laura Nunez (30), Türkiye'ye geldi. Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte planladıkları Hindistan turunu çıkamayan gezginler, sınır kapılarının da kapatılmasıyla ülkelerine dönemedi. Türkiye'de kalan arkadaşlar, karavanlarıyla Karadeniz'e geldi. Fransa'da yaşayan arkadaşlarının yardımıyla Artvin'de mimarlık yapan Süleyman Ergin'e ulaşan gezgin grup, Giresun'da 14 günlük karantina sürecini tamamlayarak, Artvin'e geldi. 4 arkadaş, Erenler köyünde Ergin'in dedesinden kalma ahşap eve yerleşti.

DOĞAL YAŞAM SÜRÜYORLAR

Uzun süredir oturulmayan köy evinin, etrafını temizleyen arkadaşlar, iş bölümü yaptı. Kadınlar, evde mutfak işleriyle uğraşırken, erkekler ise bağ ve bahçe işleriyle ilgileniyor. Karadeniz'in köy hayatına alışan gezginler, tarla sürüp, ekim yaparak, komşuluğa gidiyor; yöresel türkülere eşlik ederek, eğlenceli vakit geçiriyor. 'Tango Maluco' adını verdikleri müzik grubu olan arkadaşlar, akşamları ise şarkılar söylüyor. 5 aydır Türkiye'de yaşayan 4 kişi, Karadeniz'in sevilen şarkılarını Türkçe, Lazca ve Gürcüce seslendirmeyi de öğrendi. Köylülerin de çok sevdiği ve komşuluk ederek, destek olduğu grup, sınır kapısının açılmasının ardından köyden ayrılmayı planlıyor.

'MİSAFİRPERVERLİK GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Dede evinin kapılarını açan Süleyman Ergin, "Fransız arkadaşım Silvan, sosyal medya üzerinden bana ulaştı. 4 arkadaşının koronavirüs nedeniyle Türkiye'de kaldığını ve kalacak yerlerinin olmadığını, zor durumda olduklarını anlattı. Daha sonra Erenler köyüne gelebileceklerini söyledim. Yaklaşık 1 aydır dededen kalma evimizde kalıyorlar. Bu ev uzun süre kullanılmadığı için kötü durumdaydı, evi tekrar yaşanabilir hale getirmelerini rica etmiştim. Onlar da her tarafı güzelleştirmişler ve temizlemişler. Köydeki insanlarla da aralarında bir bağ oluştu. Gittikleri yerlerde insanlara yardımcı olmayı seviyorlar, karşılığında da yatacak yer ve yiyecek temin ediyorlar. Türk insanının misafirperverliğini en iyi şekilde göstermeye gayret ediyoruz" dedi.

'HAYATI BERABER PAYLAŞIYORUZ'

Yıllardır seyahat ettiklerini anlatan Fermin Tellechea da sokak müziği yaparak geçimlerini sağladıklarını belirtti. Uzun süredir Türkiye'de kaldıklarını anlatan Tellechea, "İnsanlarla güzel iletişim kurduk. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Biz burada dostça ve korkusuzca bir yaşam tecrübe ettik. Şu an köy ortamında yaşıyoruz ve buradaki insanlarla hayatı paylaşıyoruz. Bizi dostça evlerine davet ediyorlar. Birlikte çay bile topladık, kendi yiyeceklerimizi tarlada yetiştirdik ve bu bizim için çok iyi bir tecrübe oldu" diye konuştu.

Hindistan'a gitmeyi planladıklarını belirten Mirjam Ellenbrok ise koronavirüs salgınından dolayı 5 aydır Türkiye’de yaşadıklarını söyledi. Çok zor günler geçirdiklerini anlatan Ellenbrok, "Erenler köyüne geldik, komşularla konuşuyoruz. Artvin şehir merkezine gidip, müzik yapıyoruz. Sınırların açılmasını bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiSalgınHastalıkArtvinTuristMüzik
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