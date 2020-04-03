Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kampanyaya bir destek de Abdurrahim Albayrak’tan
Kampanyaya bir destek de Abdurrahim...
Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak
Cuma namazı, her hafta farklı...
Kolonya ve çamaşır suyunu fazla kullananlar hastanelere koşuyor
Kolonya ve çamaşır suyunu fazla...
Koronavirüs aşısı en erken yıl sonunda hazır olur
Koronavirüs aşısı en erken yıl...
Milli eğitim müdürü, çocuklar için masal anlatmaya başladı
Milli eğitim müdürü, çocuklar için...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Salgın nedeniyle 15 gün saklanabilen ekmeklere talep arttı

Salgın nedeniyle 15 gün saklanabilen ekmeklere talep arttı

03 Nisan 2020 Cuma 17:08
0 Okunma
Salgın nedeniyle 15 gün saklanabilen ekmeklere talep arttı

ESKİŞEHİR - Büyükdere Mahallesi’ndeki bir fırında ekşi maya ile üretilen ve en az 15 gün bozulmadan saklanabilen ekmekler, koronavirüs salgınının ardından evlerinden çıkmayanların tercihi haline geldi. Tok tutması ve lezzetinin yanı sıra oda sıcaklığında yaklaşık 1 hafta, buzdolabında ise yaklaşık 1 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor. Evde kal çağrıları nedeniyle her gün sokağa çıkmak istemeyenler yoğun olarak ekşi mayalı etmek tercih ediyor. Bu da fırınlardaki satışların artmasına neden oldu.

Hijyen kurallarına çok dikkat ettiklerini ifade eden fırın sorumlusu Nurettin Aşık, koronavirüs nedeniyle ekşi mayalı ekmeklerine talebin arttığını söyledi. İnsanların her gün evden çıkmak yerine birkaç ekmek alıp bozulmadan 10 güne kadar tükettiklerini anlatan Aşık, “Ekmeklerimizde doğal ekşi maya kullanıyoruz ve meşe odununda pişiriyoruz. Ekşi maya kullandığımız için de ekmeğin ömrü çok uzun oluyor. Normal şartlarında oda sıcaklığında ekmeğimiz 1 hafta 10 kadar bozulmadan durabiliyor. Bu zor dönemlerde insanlar ekmeklerini alıp buzdolabında saklıyorlar. Dondurucuda yaklaşık 1 ay bozulmadan durabiliyor. İnsanlar koronavirüs nedeniyle bu zamanlarda dışarıya çıkmıyorlar. Bu dönemlerde ekmeğimizi daha çok tercih etmeye başladılar. Aldıkları zaman bir hafta 10 gün hiç dışarı çıkmadan ekmek ihtiyacını karşılamış oluyorlar. Biliyorsunuz ekmek en temel ihtiyaç. Bu nedenle dışarı çıkma çağrılarına ekşi mayalı ekmek üreterek biz de katkı sağlamış oluyoruz” dedi. Aşık ayrıca, insanlara ekmeklerini sadece ekmek satan noktalardan ya da fırınlardan almalarını tavsiye ettiklerini de sözlerine ekledi.

BAŞKA MAHALLEDEN EKMEK ALMAK İÇİN GELİYOR

Ekmek almak için fırına gelen Ahmet Yılmaz ise, “Ben başka bir mahallede oturuyorum. Sırf ekşi mayalı ve uzun süre dayanabildiği için bu ekmeklerden almaya geliyorum. Hem çok lezzetli hem de normal ekmeğe göre 10 gün bayatlamadan durabiliyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
15 Gün Saklanabilen EkmeklerSalgın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borçka'da karantina başladı, giriş ve çıkışa izin yok
Borçka'da karantina başladı, giriş ve çıkışa izin yok
Köyün giriş ve çıkışlarında nöbet tutuyorlar
Köyün giriş ve çıkışlarında nöbet tutuyorlar
Depoda pompalı tüfekle intihar etti
Depoda pompalı tüfekle intihar etti
Ankara'da kaçak işletilen kahveye polis baskını
Ankara'da kaçak işletilen kahveye polis baskını
Ankara'da 3.8'lik deprem
Ankara'da 3.8'lik deprem
İstanbul’dan Konya’ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı
İstanbul’dan Konya’ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı
Yurt dışından gelenler Muğla'da yurda yerleştirildi
Yurt dışından gelenler Muğla'da yurda yerleştirildi
Çorum Valiliği: 497 koronavirüs testinin 29'u pozitif, 1 can kaybı var
Çorum Valiliği: 497 koronavirüs testinin 29'u pozitif, 1 can kaybı var
İstanbul’dan Konya’ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı
İstanbul’dan Konya’ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı