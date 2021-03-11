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Sahte parayla alışveriş yapmak isterken polise yakalandılar

İZMİR’in Bornova ilçesinde,  bir alışveriş merkezinde sahte dolar ve euro ile alışveriş yapmak isteyen 6 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında çok sayıda sahte dolar ve euro çıktığı öğrenildi. 

11 Mart 2021 Perşembe 09:41
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Sahte parayla alışveriş yapmak isterken polise yakalandılar

Olay, Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki eletronik eşya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, 4 şüpheli mağazaya gelerek cep telefonu satın almak istedi. Şüphelilerin ödemeyi döviz ile yapacaklarını söylemesi üzerine, mağaza personeli durumlarından şüphe ettiği  2 kişiyi siparişlerinin hazırlandığını belirterek  oyalamaya başladı. Şüphelilerin verdikleri paraların sahte olduğunu fark eden personel, durumu polise bildirdi. Bu sırada, mağaza içerisinde bekleyen  diğer 2 şüpheli mağazadan ayrıldı. 2 şüphelinin kasada işlemlerinin tamamlanmasını bekledikleri sırada, polis ekipleri mağazaya baskın düzenledi.  2 şüpheli gözaltına alınırken, mağaza personeli şüphelilerin 4 kişi olduğunu ve diğer 2 şüphelinin mağazadan ayrıldığını söylemesi üzerine, polis ekipler AVM içerisinde arama çalışması başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mağazadan çıkan 2 şüphelinin, alışveriş merkezinin otoparkında  olduklarını  tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları aramada araç başında bulunan 2 kişi ile aracın içerisinde oturan 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında yaklaşık 14 bin 300 euro ve bin 500 dolar para ele geçirildi. Gözaltına alınan N.G., M.T. M.T., S.Ö., İ.Ö. ve U.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBornova
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