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Sahte içki üretilen eve operasyon

ADANA'da polis ekiplerinin sahte içki üretimi yapılan bir eve düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 950 bin TL olan 1305 litre etil alkol, 910 adet içki kiti, 4 bin 500 adet çeşitli içki markalarının etiketleri ele geçirildi.

21 Ekim 2020 Çarşamba 10:49
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Sahte içki üretilen eve operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde sahte içkiden ölümlerin artması üzerine harekete geçti. Ekipler, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Apartmanın giriş katındaki daireye baskın yapan polis, piyasa değeri 950 bin TL olan 1305 litre etil alkol, 910 adet içki kiti, 4 bin 500 adet çeşitli markaların etiketleri ve 90 kilogram cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Konuyla ilgili iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSahteAlkol
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