Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam
Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam
2023 yılında borcumuz 4.1 milyar TL'yi bulacak
2023 yılında borcumuz 4.1 milyar...
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
Eski koca dehşeti...
Eski koca dehşeti...
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen 31 göçmeni kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin motorunu söküp, Türk karasularına ittiği lastik bottaki 31 göçmen, denizde sürüklenirken Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

31 Mayıs 2020 Pazar 15:43
0 Okunma
Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen 31 göçmeni kurtardı

ÇANAKKALE - Sabah saatlerinde Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan TCSG-6 Bot Komutanlığı ekipleri, aralarında Kongo, Gambiya ve Afganistan uyruklu 31 göçmenin bulunduğu lastik botun sürüklendiğini tespit etti. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının motorunu sökerek, Türk karasularına ittiği göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Bota alınan göçmenler, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. İlk olarak ateşleri ölçülüp, maske dağıtılan göçmenlere giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Göçmenler daha sonra ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sahil Güvenlik31 Göçmen Kurtarıldıçanakkale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar görüldü
İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar görüldü
Pazarcının minibüsünde 66 kilo eroin ele geçirildi
Pazarcının minibüsünde 66 kilo eroin ele geçirildi
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
Kazada ölen 6 kişinin yakınları bölgede önlem alınmasını istedi
Kazada ölen 6 kişinin yakınları bölgede önlem alınmasını istedi
Su altında kalacak 70 yıllık okul taşınıyor
Su altında kalacak 70 yıllık okul taşınıyor
Datça'da yerel tohum seferberliği
Datça'da yerel tohum seferberliği
‘Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı
‘Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı
Ankara'da 3 katlı ahşap ev yandı
Ankara'da 3 katlı ahşap ev yandı
Trabzon'da 'Karavan Park' projesi hayata geçiriliyor
Trabzon'da 'Karavan Park' projesi hayata geçiriliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı