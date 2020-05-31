Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen 31 göçmeni kurtardı

ÇANAKKALE - Sabah saatlerinde Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan TCSG-6 Bot Komutanlığı ekipleri, aralarında Kongo, Gambiya ve Afganistan uyruklu 31 göçmenin bulunduğu lastik botun sürüklendiğini tespit etti. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının motorunu sökerek, Türk karasularına ittiği göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Bota alınan göçmenler, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. İlk olarak ateşleri ölçülüp, maske dağıtılan göçmenlere giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Göçmenler daha sonra ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.