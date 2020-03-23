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Sağlıkçıların koronavirüsten korunması için 'siper maske' yaptı
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Sağlıkçıların koronavirüsten korunması için 'siper maske' yaptı
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Sağlıkçıların koronavirüsten korunması için 'siper maske' yaptı

Bursa'da, yazılımcı Gökhan Zıngıl koronavirüse karşı 'siper maske' üretti. 3D yazıcılarla üretilen ve özellikle sağlık çalışanları tarafından kullanılması planlanan maske için, Sağlık Bakanlığı'ndan talep gelmesi halinde seri üretime geçilecek.

23 Mart 2020 Pazartesi 11:04
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Sağlıkçıların koronavirüsten korunması için 'siper maske' yaptı

BURSA - Bursa'da yazılımcı ve eğitmen Gökhan Zıngıl, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede dünyaya yayılan ve yaklaşık 14 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından, özellikle sağlık çalışanlarının kullanabileceği 'siper maske' geliştirdi. Sosyal medya üzerinde, meslektaşlarıyla '3 boyutlu destek ağı' adı altında bir araya gelerek sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla maske üretmeye başlayan Zıngıl, Sağlık Bakanlığı'ndan talep gelmesi halinde seri üretime başlayacaklarını söyledi. İtalya'da 24 saat içinde 3 boyutlu yazıcılardan elde edilen solunum cihazlarının kendilerine örnek teşkil ettiğini söyleyen Zıngıl, 67 ilde 3 boyutlu destek ağının faaliyet gösterdiğini söyledi.

'TÜRKİYE'DE BİZİM GİBİ DÜŞÜNEN BİRÇOK İNSAN VAR'

3D yazıcı firmalarıyla sosyal medya üzerinden koordineli bir şekilde üretim yaptıklarını belirten Zıngıl, "İtalya'daki sıkıntı bizi çok etkiledi. İtalya'da bir solunum cihazının tedariği 24 saat içinde 3 boyutlu yazıcılardan elde edildi. Yerel 2 firma parçanın hem tasarımını yaptı hem de 100 adet üretimini gerçekleştirdi. Solunum cihazında kullanıldığı için çok önemliydi. Tedarik sıkıntılarının bizde de olabileceğini düşünerek ne yapabiliriz diye düşündük. Sağlık alanındaki akademisyen arkadaşlardan fikir aldık. Ön hazırlıkları yapmaya başladık. Türkiye'de bizim gibi düşünen birçok insan var. Sosyal medya gruplarından destek istedik. İstanbul'da birkaç arkadaşa ulaştık ve ardından sosyal medyada büyük bir platform oluşturduk" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN TALEP BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaç duyması halinde 38 adet 3D yazıcı ve 465 kişilik bir grupla üretime hazır olduklarını belirten Zıngıl, "Koruyucu siper, doktorların gözlük ve maske üzerine takacakları bir siper. Solunum cihazlarının plastik parçaları var. Onların üretimi söz konusu olabilir. Onların yetmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Onların tasarımını yapabilecek arkadaşlarımız da var. Siper maskenin yapımı yaklaşık 2 saat sürüyor. Parçalar hazırlandıktan sonra montajı çok basit. Kolay bir şekilde montaj yapılabiliyor. Elimizde 4 tane makine var. Gruba dahil olan arkadaşlarda çok sayıda makine var. Aynı anda çok sayıda üretim yapmak mümkün. Şu an gruba dahil olan bin 38 yazıcı var. 465 kişi ve kurum var. 67 ilde 3 boyut destek ağı faaliyet gösteriyor. Yaptığımız iş tamamen gönüllü iş. Birçok yerden arayanlar oldu. Görev bekliyoruz. Görev geldiğinde yapmaya hazırız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yazılımcı Gökhan ZıngılBursaSiper MaskeSağlıkçılar
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