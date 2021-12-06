Sağlıkçı kadınlar, şiddete karşı savunma sporları öğreniyor

Kentte aralarında doktor, hemşire, sağlık çalışanı ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu kadınlar, sokakta ve çalıştıkları kurumda olası şiddet girişimlerine karşı kendilerini korumak amacıyla savunma sporlarını öğreniyor. Samsun Sportif Yaşam Akademisi Gençlik ve Spor Kulübü'ne üye kadınlar, düzenli antrenmanlarla aikido, muaythai, kick boks branşlarında savunma tekniklerini çalışıyor. Öğrendikleri teknikler sayesinde sokağa daha özgüvenli çıktıklarını belirten ve tüm kadınları savunma sporu öğrenmeye davet eden kadınlar, hem sağlıklı ruh ve bedene sahip olduklarını hem de şiddete karşı önlem aldıklarını belirtiyor.

Kulübün aikido eğitmeni Kaan Aydıngül, kadınların ve sağlık çalışanlarının savunma sporlarına karşı son dönemde ilgilerinin arttığını belirterek, "Kulübümüz çatısı altında aikido, wing chun, muaythai, kick boks gibi savunma sanatları eğitimlerini veriyoruz. Spor kültürü içerisinde kişiler yetiştirmeye çalışıyoruz. Pek çok meslek grubundan insanı ağırlıyoruz burada. Doktorlar, mühendisler, öğretmenler, öğrenciler, küçük yaşlarda çocuklar geliyor. Her kesimden insanda savunma sanatlarına ilgi gün geçtikçe artıyor. Özellikle kadınlarda ve sağlık çalışanlarında bu sporlara ilginin arttığını gözlemliyoruz. Bu artışın da birçok sebebi var. İnsanlar sportif faaliyet içerisinde olmak istiyor. Bedensel ve ruhsal sağlık için hayatlarında artı bir alan açıyorlar. Şiddetin artması da tabii ki şiddetten korunma adına bu spora yöneltiyor" dedi.

'KENDİMİ SAVUNABİLMEK İÇİN SEÇTİM'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Selin Bilge Bülbül de "Wing chun öğrenmeye 5 ay önce başladım. Daha önce de farklı sporlar yaptım. Bu sporu bedensel ve ruhsal sağlığım hem de şiddete karşı kendimi savunabilmek adına seçtim. Son dönemlerde toplumda artış gösteren kadına, sağlık çalışanlarına şiddete karşı kendimi savunabilmeyi ve gerektiğinde ofansif bir müdahale yapabilmeyi istedim. Şu anda da gayet güzel gidiyor. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'ŞİDDETTEN KORUNMA ADINA ÖNERİYORUM'

Düzenli antrenmanlara katılan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tuğrul Kırtıloğlu da "Yaklaşık 4 yıldır aikido sporuyla ilgileniyorum. Hem mental hem fiziki rahatlamayı bu sporla buldum hem günün yorgunluğunu atabilmek hem de dışarıda kendimize güven açısından gayet iyi oluyor. Bu spor savunma amacıyla kullanılabilecek, yüzlerce tekniğin öğrenildiği bir spor. Öte yanan son dönemlerde kadına şiddet, sağlıkta şiddet vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Aikido, savunma amaçlı da kullanılabilecek bir spor. Tabi ki şiddeti hiçbir koşulda savunmuyoruz fakat kadınların, sağlık çalışanlarının şiddete karşı kendilerine güvenlerini getirmesi bakımından bu sporu öneriyorum. Birkaç hareketle kendilerini şiddetten koruyabileceklerini belirtmeliyim" dedi.