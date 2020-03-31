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'Sağlık ve esenlik destinasyonu' Balıkesir oldu

'SAĞLIK ve esenlik turizmi' temasıyla gerçekleştirilen 'Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) 2019'da Türkiye'nin ulusal destinasyonu, Balıkesir oldu.

31 Mart 2020 Salı 10:13
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'Sağlık ve esenlik destinasyonu' Balıkesir oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan 30 başvuru arasından Afyonkarahisar, Ankara, İzmir ve Kayseri ile birlikte finale kalan Balıkesir, artık Avrupa Komisyonu'nun 'Seçkin Destinasyonlar Ağı'nda yer alacak. Zengin turistik öğeleri, termal tesisleri, Kaz Dağları Milli Parkı, gastronomisi, ekoturizm ve ağroturizmdeki imkanları ile var olan yüksek sağlık ve esenlik turizmi potansiyeliyle Türkiye'nin ulusal destinasyonu seçilen Balıkesir, Avrupa Komisyonu'nca düzenlenecek tanıtım faaliyetlerine dahil edilecek.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Bakanlık değerlendirme sürecinde, destinasyonun sahip olduğu sağlık ve esenlik turizmi öğelerini ve bu kapsamdaki turizm faaliyetlerini; destinasyona ulaşım imkanlarını, tesis kapasitelerini, sanatsal etkinliklerini, tarihi, kültürel ve doğal değerlerin varlığını, turizme katkı sağlayacak nitelikte kazandığı ulusal ve uluslararası belge ve ödülleri; sürdürülebilirlik kapsamındaki stratejiler ile destinasyonda turizm faaliyetlerinin geliştirilmesinin yerel ekonomiye katkısını dikkate aldı.

Avrupa Komisyonu'nca her yıl farklı temalarla düzenlenen 'Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi', Avrupa turist destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine dikkat çekmek, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirSağlıkEsenlikKültürTurizm
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