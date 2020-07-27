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Safranbolu’da otel ve konaklarda bayram için fiyat indirimi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otel ve konaklar, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde misafirlerini bekliyor. Bölgedeki bir otelin sorumlusu Sertaç Yirmibeş rezervasyon olmadığını, çarkın dönmesi için konaklama fiyatlarını yarıya indirdiklerini söyledi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:39
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Safranbolu’da otel ve konaklarda bayram için fiyat indirimi

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Osmanlı mimarisini yansıtan ev ve konakları, han ve çeşmelerinin oluşturduğu tarihi dokusuyla 'Osmanlı'nın parmak izi' olarak anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otel ve konaklar, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde misafirlerini bekliyor. Tarihi dokusunun yanı sıra cam seyir terası, kanyonlarıyla ve doğasıyla da turizmin cazip yerlerinden birisi olan Safranbolu'da otel ve konaklar, pandemi nedeniyle bayram tatili rezervasyonlarının boş kalması üzerine fiyatlarında indirime de gitti.

Bölgedeki 63 odalı otelin sorumlusu Sertaç Yirmibeş, “Bizim pandemi öncesi sezon içerisinde yüzde 85 doluluk varken, şu an yüzde 3 ila 6 civarında gidiyor. Bayram öncesi rezervasyonların şu ana kadar dolması gerekirken, doluluk hiçbir yerde yok. Tatilcilerin gelip gelmeyeceği de belli değil. Devletimiz kısıtlama yok dedi ama 2-3 gün kala belli olacak her şey. İnsanlarda tereddüt var. Acaba konaklama yapabilir miyiz? diye. Bunun için de şu an rezervasyon gelmiyor" dedi. 

KONAKLAMA FİYATLARINI YÜZDE 50 DÜŞÜRDÜK 

Normalleşmenin ardından konaklama tesisleri için belirlenen her ne kural varsa uyduklarını ve buna dikkat ettiklerini belirten Yirmibeş, “Şu an normal bir sezonda olsaydık bizim münferitte verecek yerimiz olmazdı. Bizim otelimiz 3 kafile ağırlayabilen bir konak. Diğer konaklar da öyle. Ama şu an grup halinde, kafile halinde gelen yok. Gelen varsa da günlük geziye geliyorlar ve konaklama yapmıyorlar, alışverişlerini yapıp ayrılıyorlar. Bir odanın fiyatı sezonda çift kişi için 500 TL ise şu an bunu 250 TL‘den veriyoruz. Mecbur vermek zorundayız. Çarkın dönebilmesi için fiyatları yarı yarıya düşürdük” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SafranboluOtel Ve KonaklamaFiyat IndirimiBayramKarabük
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