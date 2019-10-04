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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli taksiciler sokak hayvanlarını elleriyle besledi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda görevli taksi şoförleri, sokakta yaşayan köpeklere 300 kilo mama dağıttı, köpekleri elleriyle besledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli taksiciler sokak hayvanlarını elleriyle besledi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda görevli taksi şoförleri, sokakta yaşayan köpeklere 300 kilo mama dağıttı, köpekleri elleriyle besledi.

04 Ekim 2019 Cuma 11:17
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli taksiciler sokak hayvanlarını elleriyle besledi

İSTANBUL - 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü etkinliklerine İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne (SAWKOOP) bağlı taksiciler de katıldı. Yıl içerisinde belirli periyotlarla gerçekleştirdikleri sokakta yaşayan köpeklere mama dağıtma etkinliğini bu sefer 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününe denk getirdiler. Taksiciler, İstanbul'un Tuzla ilçesinde Akfırat Mahallesi'nde bulunan sokak köpeklerine 300 kilo mama dağıttı, bazı köpekleri ise elleriyle besledi. Havalimanında görev yapan taksici esnafının kendi aralarında topladığı paralar ile alınan mamalarla gerçekleştirilen etkinlik, yıl içerisinde birçok kez yapıldığı belirtildi.
 

“SOKAKTAKİ HAYVANLAR ÇOK ZOR ŞARTLARDA YAŞIYOR”

Sokaktaki hayvanların çok zor şartlar altında yaşadığını belirten taksi şoförü Mustafa Uygun, ”Yaklaşık 15 yıldır Sabiha Gökçen Havalimanı’nda taksi şoförlüğü yapıyorum. Belirli zamanlarda sokak hayvanları ve yardıma muhtaç hayvanlar için para topluyoruz ve onlara çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Sokaktaki hayvanlar çok zor şartlarda yaşıyor. Yağmur çamur soğuk demeden gerekli yardımları sürdürüyoruz“ dedi. Sokakta yaşayan bir köpeğe elleriyle mama yediren taksi şoförü Recai Şahin ise, "Her sene belirli periyotlar ile bu işi yapıyoruz. O yüzden sıcak karşılanıyoruz. Sokakta yaşayan her canlının sevgiye ihtiyacı var. Hatta oldukça fazla sevgiye ihtiyacı var” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen HavalimanıTaksicilerSokak Hayvanları
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