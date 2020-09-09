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Sabah koronavirüs testi yaptırdı, akşam ölü bulundu

ANTALYA'da sabah koronavirüs testi yaptıran Halil Cengiz (40), akşam arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu.

09 Eylül 2020 Çarşamba 08:59
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Sabah koronavirüs testi yaptırdı, akşam ölü bulundu

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2295 Sokak üzerinde yer alan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Yalnız yaşayan arkadaşı Halil Cengiz'e yemek getiren Elvan Sürmelioğlu (36), kapıyı çalmasına ve telefonla sürekli aramasına rağmen cevap alamadı. Sürmelioğlu'nun telefon sesinin içeriden geldiğini duymasıyla, dış kapıyı zorlayarak açıp içeri girdi. Arkadaşını mutfakta yerde hareketsiz bulan Sürmelioğlu, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cengiz'in, hayatını kaybettiği belirlendi. Cengiz'in cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Halil Cengiz'in yüksek tansiyon hastası olduğu ve sabah saatlerinde arkadaşıyla beraber hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdığı öğrenildi. Cengiz'in yaptırdığı testin sonucunun henüz çıkmadığı belirlendi.

'BABASINI DA İKİ HAFTA ÖNCE KAYBETMİŞ'

Yüksek tansiyon ya da koronavirüsten hayatını kaybettiği değerlendirilen Cengiz'in iki hafta önce de babasını kaybettiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKoronavirüsCovid19Halil CengizVefat
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