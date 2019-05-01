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Ruhsatsız ilaçlar bal arılarını telef ediyor

BATMAN'ın Sason ilçesinde bal üreticisi Sabahattin Aksoy'un çok sayıda bal arısı, 'merdiven altı' diye tabir edilen ruhsatsız üretilen ilaçlar nedeniyle telef oldu.

Ruhsatsız ilaçlar bal arılarını telef ediyor

BATMAN'ın Sason ilçesinde bal üreticisi Sabahattin Aksoy'un çok sayıda bal arısı, 'merdiven altı' diye tabir edilen ruhsatsız üretilen ilaçlar nedeniyle telef oldu.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:29
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Ruhsatsız ilaçlar bal arılarını telef ediyor

SASON - Fiyatları uygun olduğu için bu tür yerlerden arılar için ilaç aldıklarını belirten Aksoy, "Yetkililerin 'merdiven altı' üretilen ilaçlarla ilgili denetimin yapmasını istiyoruz. Bu denetim yapılmadıkça biz bu sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Sason ilçesinde bal üreticisi Sabahattin Aksoy, ruhsatsız üretilen ilaçlar nedeniyle 220 arı kovanından 160'ı telef oldu. Bu yıl sadece 60 kovanda bal üreteceğini söyleyen Aksoy, arıcılara yeterli desteğin yapılmadığını söyledi. Aksoy, "Bu ilkbaharda sadece 60 kovanla bal üreteceğim. Sıkıntılarımızı kimse duymuyor. Arılarımız sigortalı olmasına rağmen destek alamıyoruz. Arılarımız telef oluyor ama herhangi bir destek verilmiyor.  Sigortayı boşuna yapıyoruz. Arıcılık çok masraflı bir iştir. Birçok arıcı destek göremediği için arıcılığı bıraktılar. Devletten arıcılara destek bekliyoruz. Devlet tarafından destek göremezsek arıcılık yapamayız" dedi.

Aksoy, 'merdiven altı' diye tabir edilen ruhsatsız üretilen ilaçların arıları telef ettiğini ve o yerlerin denetimlerinin yapılmasını istedi. Aksoy, "Merdiven altında üretilen ilaçları mecburen kullanıyoruz. Bu ilaçların arılara hiçbir faydası olmadığı gibi arılarımız telef oluyor. Devlet yetkililerinden bu merdiven altı üretilen ilaçların denetimin yapılmasını istiyoruz. Bu denetim yapılmadıkça biz bu sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DHA

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IlaçArı
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