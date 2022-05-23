Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.379,79
ALTIN
943,79
DOLAR
15,78
STERLİN
19,87
EURO
16,86
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi alacak
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi...
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları 25 Mayıs’ta Marmaris’ten Başlıyor
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları...
GESTAŞ gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
GESTAŞ gemi ve iskele...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rizeliler, uzaya çay gönderme denemesi yapacak

23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:07
Rizeliler, uzaya çay gönderme denemesi yapacak

RİZE  - Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) tarafından İstanbul'da düzenlenecek 12’nci Rize Günleri'nde helyum balonuyla uzaya çay gönderme denemesi yapılacak.

RİDEF tarafından Rize Valiliği himayesinde İstanbul Yenikapı'da, 25-29 Mayıs tarihleri arasında 12'nci Rize Günleri düzenlenecek. ‘7 bölge, 7 renk, biriz, beraberiz, kardeşiz' sloganıyla düzenlenecek etkinliklerde kentin başta çayı, doğası, lezzetleri ve vizyon yatırımları tanıtılacak. 5 gün sürecek etkinliklerde tarihi, akademik ve kültürel çalışmaların yanı sıra tescilli ve tescil aşamasındaki lezzetlerle, Rize tüm yönleri ile İstanbul’a taşınacak.

Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek. Platforma yerleştirilen çay paketleri 2 metre çapındaki helyum dolu balonla üzerinde GPS cihazı takılarak uzaya doğru gönderilecek. Gökyüzüne doğru çıktıktan sonra stratosfer tabakasında patlaması beklenen balona bağlı platform çaylarla birlikte paraşütle tekrar yeryüzüne inecek. Çay dolu platformun nereye düşeceği ise cihazla takip edilecek.

RİDEF Genel Başkanı Hasan Başça, "Rize’yi görmeyenler, Rize’de doğmayanlar, İstanbul’da doğmuş büyümüş Rize’nin tarihini, coğrafyasını bilmeyen tanımayan insanlar var. Onlara Rize‘yi tanıtmak istiyoruz. Küçük bir Rize’yi İstanbul’a taşımış olacağız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizelilerUzaya çay Gönderme Denemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili oldu
Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili oldu
Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi
Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi
Aksu sahilinde değişen bir şey yok
Aksu sahilinde değişen bir şey yok
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
Sahil Güvenlik ekipleri, Van Gölü'nde kaçak göçmenlere geçit vermiyor
Sahil Güvenlik ekipleri, Van Gölü'nde kaçak göçmenlere geçit vermiyor
FETÖ'nün Dışişleri mahrem yapılanması soruşturmasında 53 gözaltı kararı
FETÖ'nün Dışişleri mahrem yapılanması soruşturmasında 53 gözaltı kararı
EREN ABLUKA-5 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
EREN ABLUKA-5 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pecereye çağırıp, tabancayla yaraladılar
Pecereye çağırıp, tabancayla yaraladılar
Türkmen Şöleni'nde 50 bin kişi buluştu
Türkmen Şöleni'nde 50 bin kişi buluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi