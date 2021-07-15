Rize’de ölü sayısı 2’ye, kayıp sayısı ise 6’ya yükseldi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Rize’de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

'DERE YATAKLARINDAN UZAKLAŞIN' ÇAĞRISI

Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yaptı.

HEYELAN ANI KAMERADA

Rize’de etkili olan sağanak nedeniyle Ardeşen ilçesi Armağan köyü Dereciler mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan toprak kütlesi nedeniyle yol ulaşım kapandı. Heyelan anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak kütlesinin aşağıya doğru sürüklendiği görülüyor.

Pazar ilçesinde ise sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı sürücüler araçları ile yolda kaldı.

RİZE'DE 3 KİŞİ KAYIP

Merkeze bağlı Muradiye Beldesi’nde heyelan sonucu yıkılan 2 katlı evde oturan Hacer ve Cemal Mert'ten haber alınamıyor. Eve ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Güneysu ilçesi Tepebaşı mahallesinde ise Halil Arıcı selde kayboldu.

5 KATLI BİNA HASAR GÖRDÜ, 10 KİŞİLİK AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Çayeli ilçesi Madenli Beldesi’nde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. O sırada evde bulunan 10 kişilik aile korkuyla kendilerini dışarı attı. Tahliye edilen aile, sağlık ocağına sığındı.

HASTA KOCASINI SIRTINDA TAŞIYARAK EVDEN ÇIKARDI

Ev sahibi Fatma Sağkol "Evin ön tarafında balkonda oturuyordum. Evin arka tarafındaki yamaçtan kopan heyelan büyük bir gürültüyle eve vurdu. Deprem oldu zannettim, eşim hasta aldım onu sırtıma hemen evden çıktım.” dedi.

Rukiye Sağkol ise "Namazımı kıldım evde oturuyordum büyük bir gürültüyle ev sallandı, deprem olduğunu zannettim. Dışarı çıktım baktım evin arkasındaki yamaç kopup eve vurmuştu. Koltuk değnekleri ile yürüyebiliyorum, çıkabildiğim kadar hızlı evden çıktım.” diye konuştu.

Çayeli ilçesi İncesırt köyünde yamaçtan kopan heyelan Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı apartmana vurdu. Apartmanın bodrum katında bulunan ahırdaki hamile bir inek ve keçi telef oldu. Apartmanda yaşayan hasta ve yaşlıların olduğu yaklaşık 10 kişi olayın hemen ardından yan tarafta bulunan İncesırt Sağlık Ocağına sığındı.

3 BAKAN SEL BÖLGESİNE GİTTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'de yaşanan ve 3 kişinin kayıp olduğu sel felaketi bölgesine gitti.

KAYIP SAYISI 4’E YÜKSELDİ

Rize’de sel ve heyelanlarda kayıp sayısı 4'e çıktı. Muradiye Beldesinde heyelan sonucu çöken evde 3 kişinin göçük altında kaldığı, Güneysu ilçesinde ise 1 kişi sele kapılarak kayboldu. Göçük altında kalan ve selde sürüklenen afetzedeler için çalışmalar sürdürülüyor.

VALİLİK’TEN AÇIKLAMA

Rize Valiliği’nden yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Şiddetini arttıran yağışlar sonucunda merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere birçok yerleşim biriminde çok sayıda noktada heyelan ve taşkın olayları meydana geldiği belirtildi. Her geçen saat sel ve toprak kayması ile ilgili birçok yerleşim yerine ulaşımın sağlanamaması yönünde gelen bilgiler, endişeyi de artırdı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çayeli Büyükköy Beldesine bağlı Çaycılar, Gümüştaş, Demirciler, Çavuşlu ve Orta Mahallede birçok noktada meydana gelen heyelanlar nedeniyle mahallelere ulaşım sağlanamıyor. 6 ayrı bölgeden toplam 38 kişinin konutlarında mahsur kaldıklarını ifade eden bilgiler ulaşmıştır. Yıkılan bina bilgisi yoktur. Çayeli Madenli Beldesinde belde merkezi dahil olmak üzere ana yollarda kesintiler olmuştur. Yine bu bölgedeki civar köylerde de birçok noktada heyelan ve taşkınlardan dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Güneysu İlçe merkezine yakın noktada ana yol üzerinde heyelan ve taşkın olayları meydana gelmiştir. Ayrıca Kıbledağı Çamlıca Köyleri grup yolu ile Dumankaya, Yeşilköy ve Tepebaşı Köyleri grup yolu kapalı durumdadır. Tepebaşı Köyünden 1 kişinin kayıp olduğu bilgisi alınmıştır."

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada "Erzurum AFAD, AKUT, UMKE ekipleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Selamet, Kiremit, Ortaköy Tepebaşı ve Güneysu Merkez Mahallelerin birçok noktasında mahsur kalan ailelere ait bilgiler mevcuttur. Rize Merkez ve Salarha Vadilerindeki birçok köyden konutlarında mahsur kalan ailelere ait bilgiler ulaşmıştır. Bu bölgedeki köylerde de ulaşım açısından ciddi sorunlar mevcuttur. İl Afet ve Acil Durum Merkezinde İl Koordinasyon Kurulu Valimiz Başkanlığında bütün üyelerin katılımı ile tam faal halde çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli kanallardan gelen ihbarlar anlık olarak ilgili gruplara bildirilerek sahada çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Meteorolojik verilere göre son 24 saat içerisinde Güneysu’ya metrekareye 219 kilogram, Çayeli’ne 214 ve Andon bölgesinde ise 147 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

FELAKETİN BİLANÇOSU: 1 ÖLÜ, 3 KAYIP, 4 YARALI

Rize’nin Muradiye ilçesinde heyelan nedeniyle çöken evin enkazında başlatılan arama-kurtarma çalışmasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazda çalışmaların devam ettiği belirtildi. Kentte saat 01.00'a kadar alınan bilgilere göre 1 kişinin syaşamını yitirdiği, 3 kişi ile ilglii kayıp ihbarı yapıldığı belirtilerken, 4 kişinin de enkazlardan yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILIYOR

Rize’de sel ve heyelanlarda mahsur kalanlar için ekipler seferber oldu. Rize’nin yanı sıra Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekipleri ile AKUT ve İDAK ekipleri mahsur kalanları güvenli bölgelere tahliye etti. Vatandaşlar yakınlarının yanına ve misafirhanelere yerleştiriliyor.

SEL VE HEYELAN RİSKİ SÜRÜYOR

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, Rize’de perşembe günü akşam saatlerine kadar şiddetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını konusunda uyarılarını sürdürdü.

Meteorolojik verilere göre Rize’ye son 24 saat içerisinde metrekareye 219 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

SOYLU: 7 SAATTE METREKAREYE 220 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ



Rize'nin 6 ilçesinde sel ve heyelan felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyle kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yetkililerle görüştü. Arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Soylu, yaptığı açıklamada "Öncelikle hem Rizemize hem ülkemize geçmiş olsun diliyoruz." dedi. Bölge için Meteorolojiden yapılan uyarılara değinen Soylu, "7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı. Şu an da ulaşılamamış, mahsur kalmış vatandaşımız yok. Yaklaşık 53 köy yolu ve bağlısı kapalı durumda. Tüm kurumlardan gelen iş makinelerimiz çalışmalarına devam ediyorlar." ifadesini kullandı.



VALİLİK’TEN AÇIKLAMA



Rize Valiliği’nden yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Şiddetini arttıran yağışlar sonucunda merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere birçok yerleşim biriminde çok sayıda noktada heyelan ve taşkın olayları meydana geldiği belirtildi. Her geçen saat sel ve toprak kayması ile ilgili birçok yerleşim yerine ulaşımın sağlanamaması yönünde gelen bilgiler, endişeyi da artırdı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Çayeli Büyükköy Beldesine bağlı Çaycılar, Gümüştaş, Demirciler, Çavuşlu ve Orta Mahallede birçok noktada meydana gelen heyelanlar nedeniyle mahallelere ulaşım sağlanamıyor. 6 ayrı bölgeden toplam 38 kişinin konutlarında mahsur kaldıklarını ifade eden bilgiler ulaşmıştır. Yıkılan bina bilgisi yoktur. Çayeli Madenli Beldesinde belde merkezi dahil olmak üzere ana yollarda kesintiler olmuştur. Yine bu bölgedeki civar köylerde de birçok noktada heyelan ve taşkınlardan dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Güneysu İlçe merkezine yakın noktada ana yol üzerinde heyelan ve taşkın olayları meydana gelmiştir. Ayrıca Kıbledağı Çamlıca Köyleri grup yolu ile Dumankaya, Yeşilköy ve Tepebaşı Köyleri grup yolu kapalı durumdadır. Tepebaşı Köyünden 1 kişinin kayıp olduğu bilgisi alınmıştır."



ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR



Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada "Erzurum AFAD, AKUT, UMKE ekipleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Selamet, Kiremit, Ortaköy Tepebaşı ve Güneysu Merkez Mahallelerin birçok noktasında mahsur kalan ailelere ait bilgiler mevcuttur. Rize Merkez ve Salarha Vadilerindeki birçok köyden konutlarında mahsur kalan ailelere ait bilgiler ulaşmıştır. Bu bölgedeki köylerde de ulaşım açısından ciddi sorunlar mevcuttur. İl Afet ve Acil Durum Merkezinde İl Koordinasyon Kurulu Valimiz Başkanlığında bütün üyelerin katılımı ile tam faal halde çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli kanallardan gelen ihbarlar anlık olarak ilgili gruplara bildirilerek sahada çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.



Meteorolojik verilere göre son 24 saat içerisinde Güneysu’ya metrekareye 219 kilogram, Çayeli’ne 214 ve Andon bölgesinde ise 147 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

AFETİN HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Rize’de, 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin kaybolduğu, 4 kişinin yaralandığı, alt ve üst yapıda hasarların meydana geldiği sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Kentte ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı, otomobiller gömüldü. Bölgede sabahın ilk ışıkları ile birlikte kaybolan 3 kişiyi arama ve kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Rize’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sel ve heyelanları da beraberinde getirdi. 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düştüğü kentte, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı, heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Muradiye Beldesi’nde heyelan sonucu çöken evin enkaz atlında kalan Hacer Mert’in cansız bedenine ulaşıldı, enkaz altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Güneysu ilçesinde ise sele kapılan Halil Arıcı kayboldu. Sel ve heyelan bölgelerinde mahsur kalanlar AFAD, AKUT ve İDAK ekiplerince gece boyu güvenli bölgelere tahliye edildi.

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Rize’de sel ve heyelanların hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Rize-Güneysu karayolu göçük nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ulaşım yan yoldan kontrollü veriliyor. Güneysu ilçesinde ise yan derenin taşması sonucu ilçe merkezini su bastı. İlçede bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı, otomobiller gömüldüğü moloz yığınlarında kayboldu. Sabah saatlerinde ekipler ilçede moloz yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı. Vatandaşlarda çamurla dolan iş yerlerini temizlemeye çalıştı.

3 BAKAN BÖLGEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yetkililerle görüştü. Arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan bakanlar sel bölgelerinde incelemelerde bulundu. Bakanlar bugünde bölgede incelemelerini sürdürecek.

TAKVİYE EKİPLER KENTTE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir helikopterde arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye geldi.

YAĞIŞ SÜRECEK

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon merkez ve doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği duyurdu. Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kentte yöneticilerde dere yataklarından uzak durulması çağrısında bulundu. Muhammet KAÇAR-Selçuk BAŞAR-Arzu ERBAŞ-Aleyna KESKİN-Mustafa KIRLAK/RİZE, (DHA) –

ÖLÜ SAYISI 2’YE, KAYIP SAYISI 6’YA YÜKSELDİ



Rize’de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 2’ye, kayıp sayısı ise 6’ya yükseldi. Muradiye beldesinde çöken evin enkazından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, aynı enkazda 2 kişi ise aranıyor. Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde ise selde kaybolan 1 kişi aranıyor.



Güneysu ilçesi Asmalı Irmak köyünde bu sabah selde kaybolan Adem Yanık’ın cansız bedenine ulaşıldı. Güneysu ilçesinde ise çöken bir evin enkazında kalan 3 kişiye daha ulaşılamadığı ortaya çıktı.



Kentte sel afetinde şuana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayboldu, 4 kişi yaralı kurtarıldı.