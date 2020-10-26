Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1147
ALTIN
494.461
DOLAR
8.0699
STERLİN
10.5236
EURO
9.5398
ERCAN KESAL İMZALI ÖDÜLLÜ FİLM ‘NASİPSE ADAYIZ’ VİZYONA GİRİYOR
‘NASİPSE ADAYIZ’ VİZYONA GİRİYOR
KOVAN FİLMİNE CHELSEA FİLM FESTİVALİ’NDEN 6 ÖDÜL
“Beyin pili tedavisinden sonra spor yapılabilir”
“Beyin pili tedavisinden sonra spor...
Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı
Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı
Flamingolar, İzmit Körfezi'ni renklendirdi
Flamingolar, İzmit Körfezi'ni renklendirdi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rize’de heyelanda köy yolu kapandı, 4 ev boşaltıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde heyelan önleyici duvarın yapımı sırasında meydana gelen heyelanda Çayırdüzü köy yolu ulaşıma kapandı, 4 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilenler, geceyi yakınları ve komşularında geçirdi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 14:22
8 Okunma
Rize’de heyelanda köy yolu kapandı, 4 ev boşaltıldı

RİZE - Çamlıhemşin’in Çayırdüzü köyünde heyelan önleme çalışması kapsamında yola duvar örülmeye başlandı. Ekiplerin dün akşam saatlerinde çalışmayı tamamlayarak ayrıldığı sırada heyelan meydana geldi. Çayırdüzü köyü yolu ulaşıma kapanırken 4 ev de tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilenler, geceyi yakınları ve komşularında geçirdi. Köyde kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Rize Valisi Kemal Çeber de yetkililerle görüşerek köy yolunun bir an önce açılması ve heyelan önleyici duvarın tamamlanmasını istedi.

‘KORKUYORUZ’

Tedbir amacıyla evi boşaltılan Emine Seçer, "Evim hemen heyelanın altında bulunuyor. Daha önce taşlar geliyordu ama dün akşam çok büyük kayalar düştü. Zaten korkarak duruyorduk. Evleri boşalttılar. Biz geceyi başka yerde geçirdik. Korkuyoruz” dedi.

Abdurrahman Karaman da büyük kayaların gece düşmeye başladığını belirerek, “Heyelanın olduğu noktanın altındaki evler boşaltıldı. Diğer evlerle ilgili de incelemeler yapılıyor. Heyelan tehlikesinin sona ermesi için önlem alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘TEHDİDİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Çamlıhemşin İl Genel Meclis Üyesi Ali Kuyumcu da zeminin riskli olduğunu belirterek, “Burada yüksek bir duvar yapmayı planlıyorduk. Çalışmaya başladığımızda küçük küçük heyelan akmaya başladı. Sonrasında akşama doğru da büyük kayalar geldi. Yolun altına düşmemesi için önlemimizi aldık. Tehlike arz eden 4 evi boşalttık. Yol şu an ulaşıma kapalı. Şimdi burada gerekli önlemleri alarak bu tehdidi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
RizeHeyelan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebe tekstilinde kalifiye personel Orhaneli MYO'dan çıkacak artık
Bebe tekstilinde kalifiye personel Orhaneli MYO'dan çıkacak artık
Şanlıurfa'da 'koronavirüs' cezaları 50 milyon lirayı aştı
Şanlıurfa'da 'koronavirüs' cezaları 50 milyon lirayı aştı
Hurdacı buldu, incelemeye alındı
Hurdacı buldu, incelemeye alındı
Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması
Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması
DEAŞ operasyonu: 18 kişi gözaltında
DEAŞ operasyonu: 18 kişi gözaltında
Çay çöpünden elektrik ve mangal kömürü üretilecek
Çay çöpünden elektrik ve mangal kömürü üretilecek
Balık mezadında çekişmeli pazarlık
Balık mezadında çekişmeli pazarlık
İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu
İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu
Gençlerin 'kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Gençlerin 'kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma