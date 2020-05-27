Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
“POPÇULAR BIRAKSIN DA AZICIK RAPÇİLER KAZANSIN”
Son Dakika
“STARLIK ÖLDÜ”
Çilekte görülen kurtçukların zararı yok
Çilekte görülen kurtçukların zararı yok
THY'den yeni düzenleme!
THY'den yeni düzenleme!
Ali Koç: Süper Lig ve bir alt lig oynanmalı, geri kalanlar için zorlamamalı
Ali Koç: Süper Lig ve...
D vitamini eksikliği MS’i kötüleştiriyor
D vitamini eksikliği MS’i kötüleştiriyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rize'ye gelen çay üreticilerinin 10'unda virüs tespit edildi

Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelen yaklaşık 7 bin kişiye yapılan testlerin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. Vali Çeber, "Şu ana kadar çay müstahsil olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık 4 bin 500 kadarının sonucu geldi; 10 pozitif vaka var" dedi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:07
0 Okunma
Rize'ye gelen çay üreticilerinin 10'unda virüs tespit edildi

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize’ye giriş yapan üreticilere, çay bahçesine girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde 'Covid-19' testi yapılmaya başlandı. 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü İl Pandemi Kurulu’nca oluşturulan ekipler de başlattığı numune alma çalışmalarını sürdürüyor. 3'erli gruplar halinde dolaşan 110 kişilik sağlık ekibi, Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, il dışından gelen üreticiler ile birlikte başka şehirden gelen çay işçilerinden numune alıyor. Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na gönderiliyor.

10 VAKA SAPTANDI

Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelenlere uygulanan test çalışmalarının sonuçlarına ilişlin bilgi verdi. Vali Çeber, "Şu ana kadar çay müstahsil olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık 4 bin 500 kadarının sonucu geldi; 10 pozitif vaka var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeÇayHasatİşçiKoronavirüsCovid19Pandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat‘ta bir mahalle karantinaya alındı
Yozgat‘ta bir mahalle karantinaya alındı
Demre'deki yangında, 100 dönüm orman alanı kül oldu
Demre'deki yangında, 100 dönüm orman alanı kül oldu
Dünyaca ünlü sahilde 'yeni normal' kuralları
Dünyaca ünlü sahilde 'yeni normal' kuralları
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye, toplu ibadete hazır
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye, toplu ibadete hazır
GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!
GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!
400 yıllık taş evlerin restorasyonunda sona gelindi
400 yıllık taş evlerin restorasyonunda sona gelindi
Teşvikle 1 yıl önce ektiği çilekten 2 ton verim aldı
Teşvikle 1 yıl önce ektiği çilekten 2 ton verim aldı
Akrabalarına kurşun yağdırdı
Akrabalarına kurşun yağdırdı
80 dönüm muz serası zarar gördü
80 dönüm muz serası zarar gördü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı