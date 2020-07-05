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Rize'de, ormanda kaybolan çocuk bulundu

RİZE’nin İkizdere ilçesinde, arkadaşlarıyla gittiği piknikte ormanlık alanda kaybolan Can Kaya (11), arama-kurtarma çalışması sırasında dere kenarında sağ olarak bulundu.

05 Temmuz 2020 Pazar 09:51
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Rize'de, ormanda kaybolan çocuk bulundu

İkizdere ilçesinde yatılı kursta kalan Can Kaya, arkadaşları ile Tulumpınar köyünde pikniğe gitti. Saat 15.00 sıralarında ormana giren Can geri dönmeyince arkadaşlarının ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri geldi. Çevrede yapılan aramalarda izine rastlanılmayan Can için 2 jandarma komando timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekiplerinden oluşan 40 kişilik grup ile aramalar yapıldı. Aramalara eğitimli arama-kurtarma köpeği 'Kır' da katıldı.

DERE KENARINDA BULUNDU

Can Kaya, sabaha karşı dere kenarında ekipler tarafından sağ olarak bulundu. Ormanda yolunu kaybettiği anlaşılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeçocukKayıpArama
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