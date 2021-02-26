RIDVAN AMCA YENİ SAZINA KAVUŞTU

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Yaşamını İnegöl sokaklarında saz çalarak sürdüren ve yolda bulduğu altınları sahibinin bulunarak teslim edilmesi için zabıta ekiplerine getirerek örnek bir davranış sergileyen Rıdvan Topal’a, Belediye Başkanı Alper Taban yeni saz hediye etti.

Yaşamını İnegöl sokaklarında saz çalarak sürdüren Rıdvan Topal, bir süre önce cadde üzerinde düşürülmüş altın buldu. Kendisi de ihtiyaç sahibi olmasına rağmen örnek bir davranış sergileyerek bulduğu altınları İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne getirerek sahibinin bulunması için teslim eden Topal’ın bu tutumu, Belediye Başkanı Alper Taban’ın da takdirini kazanmıştı. Rıdvan Topal’ın duyarlı davranışını karşılıksız bırakmak istemeyen Başkan Taban, geçimini saz çalarak sürdüren yaşlı adamın sazının kırık olduğunu öğrenince kendisine yeni bir saz alınması talimatı verdi.

Rıdvan Topal, dün İnegöl Belediyesi’ne davet edildi. Belediye Başkanı Alper Taban’ın makamında ağırladığı Topal’a, ziyareti sırasında yeni sazı hediye edildi. Sazı eline alan Rıdvan Topal’ın mutluluğu gözlerden kaçmazken, kendisinden istenen türküleri de yeni sazıyla seslendirdi. Başkan Alper Taban’ın Kara Tren türküsünü istemesi üzerine bu türküyü seslendiren Rıdvan Topal, yeni saz için de teşekkürlerini iletti. Marifetin iltifata tabi olduğunu belirterek Rıdvan Topal’a hediye edilen saz ve yaşlı adamın örnek davranışı hakkında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Rıdvan amcamız İnegöl caddelerinden yakinen tanıdığımız, şehrimizdeki vatandaşlarımızın da pek çoğunun bildiğini düşündüğüm değerli bir büyüğümüz. Kendisi geçimini sazıyla çaldığı türkülerle sağlıyor. Bu sırada bir süre önce yolda bulduğu değerli eşyaların da sahibine ulaştırılması için zabıta ekiplerimize teslim ederek örnek bir davranış sergilemişti. Bu davranış karşısında bizler de onun iyi niyetini küçük bir hediyeyle de olsa karşılamak istedik. Sazı epey eskimiş ve kırıktı. Kendisine yeni bir saz hediye edelim istedik. Bugün de belediyemizde ağırladık ve sazını takdim ettik. Sağ olsun burada söylediği türkülerle kulaklarımızın pasını da sildi” dedi.