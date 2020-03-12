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Resulayn’da tahrip edilen karargahlar yıkıldı, koronavirüs tedbirleri alındı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu Suriye’nin Resulayn kentinde, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'nın kaçarken tahrip ederek kullanılmaz hale getirdiği 10 karargahın yıkım işlemleri gerçekleştirilirken, koronavirüse (Kovid-19) karşı da tedbirler alındı.

12 Mart 2020 Perşembe 14:03
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Resulayn’da tahrip edilen karargahlar yıkıldı, koronavirüs tedbirleri alındı

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesi, yapılan çalışmalarla bölge halkının huzurla yaşadığı yer haline geldi. Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından Resulayn’da birçok alanda önemli çalışmalar yürütülüyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın kaçarken tahrip ederek kullanılmaz hale getirdiği karargah olarak kullanılan 10 binanın yıkım işlemleri gerçekleştirilirken, kamu kuruluşlarında başlayan tadilat çalışmaları da sürüyor. Resulayn Nüfus Müdürlüğü bünyesinde kurulacak trafik tescil, silah ruhsat, sürücü belgesi ve personel kimlik kartı büroları için tahsis edilen binalar, tadilat işlemlerinin ardından hizmete sunulacak.

KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLER ALINIYOR

Tüm dünyayı sarsan koronavirüse karşı da tedbirlerin alındığı Rasulayn'da, hastaneye giriş yapan herkesin lazer termometreyle ateşi ölçülüyor. Suriyeli doktorlar ve sağlık personelinin görev yaptığı hastaneye başvuran hastalar, muayene olduktan sonra ilaçlarını da buradan temin edebiliyor. Rasulayn halkı, terör örgütlerinin olduğu dönemde mahrum kaldıkları hizmetlere yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Türkiye'ye teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ResulaynKarargahlarKoronavirüs Tedbirleri
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