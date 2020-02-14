Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Fenerbahçe puan kaybı yaşamak istemiyor
Fenerbahçe puan kaybı yaşamak istemiyor
Dünyanın en büyük kaplumbağasının kabuğu bulundu
Dünyanın en büyük kaplumbağasının kabuğu...
“Çocuklara emzik ve biberonu reçele batırıp vermeyin”
“Çocuklara emzik ve biberonu reçele...
Ligin golcüleri liderlik için sahada
Ligin golcüleri liderlik için sahada
Balcılar Şelalesinde buz sarkıkları oluştu
Balcılar Şelalesinde buz sarkıkları oluştu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Restorasyonu tamamlanan Süleymanağa Camii ibadete açıldı

Fatih'te bulunan ve restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Süleymanağa Camii ibadete açıldı.

14 Şubat 2020 Cuma 15:17
0 Okunma
Restorasyonu tamamlanan Süleymanağa Camii ibadete açıldı

İSTANBUL - 28 Aralık 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyona alınan Kumkapı'daki Süleymanağa Camii'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile birlikte çok sayıda mahalleli katıldı. Konuşmaların ardından cami kapısında açılış kurdelası kesildi, katılanlara cuma namazı sonrası tavuk ve pilav dağıtıldı.

“HAYATIMDA BU KADAR GÜZEL BİR MİNARE GÖRMEDİM”

Tören sırasında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Hemen içimdekini söylemek istiyorum. Böyle güzel bir minare görmedim. İnanılmaz güzel. Ahşaptan sıcacık. Mahallenin sıcaklığını gösteriyor. Cenabı Allah güzel günlerde burada ibadet etmeyi  hepinize, hepimize nasip etsin." dedi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da "Bu değerli yapıyı gelecek kuşaklara aktarmaya emanete vefa olarak göstermeyi terakki eden başta Vakıflar Genel Müdürlüğü ve onun buradaki temsilcileri olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, bu inşaatın yapımında görevli herkese, hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleymanağa Camii Ibadete AçıldıRestorasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri'de çığ düşen yol, 17 saatte ulaşıma açıldı
Kayseri'de çığ düşen yol, 17 saatte ulaşıma açıldı
Balcılar Şelalesinde buz sarkıkları oluştu
Balcılar Şelalesinde buz sarkıkları oluştu
Bitlis’te kar kalınığı 2,5 metreyi buldu, evler kara gömüldü
Bitlis’te kar kalınığı 2,5 metreyi buldu, evler kara gömüldü
Gaziantep’te 3 atölye yandı
Gaziantep’te 3 atölye yandı
Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli
Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli
Evini ateşe verdi
Evini ateşe verdi
Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru
Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru
5 milyon liralık kaçak parfüm ele geçirildi 
5 milyon liralık kaçak parfüm ele geçirildi 
Öğrenciler okulda deterjan üretecek
Öğrenciler okulda deterjan üretecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim