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Restoranda silahlı kavga: 7 yaralı

​​​​​​​Aydın’ın Çine ilçesindeki bir restoranda 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

25 Mart 2021 Perşembe 23:54
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Restoranda silahlı kavga: 7 yaralı

Olay, saat 18.00 sıralarında Hamitabat Mahallesi Soğancılar Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. Restoranda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenol ve Halil F. kardeşler, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Kavgada, iş yeri sahibi Ahmet A., restoranda çalışan Songül B. ile müşteriler Hüdayi Ö., Bilal K., Kenan A. tüfekten çıkan saçmalardan, Şenol ve Halil F. kardeşler de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınÇileRestoranSilahKavgaYARALAMA
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