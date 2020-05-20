Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kalın: İşgal ve ilhak bir suçtur
Kalın: İşgal ve ilhak bir...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk
Bakan Albayrak: Gelin bu eğitimleri alın
Bakan Albayrak: Gelin bu eğitimleri...
Bakan Koca'dan 'Kelebek Etkisi' uyarısı
Bakan Koca'dan 'Kelebek Etkisi' uyarısı
Türkiye'den, Yunanistan'a '19 Mayıs' tepkisi
Türkiye'den, Yunanistan'a '19 Mayıs' tepkisi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Restorancılardan 'temassız menü' projesi

TÜM Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Erzurum Şube Başkanı Mükremin Emeç, pandemi süreci ve başlayan normalleşme sonrasında açılacak işletmeler için temassız menü projesini geliştirdi. Emeç, "Restorana gelen müşteri hiçbir şekilde garson ya da kasiyere temas etmeden masanın üzerine yapıştırılmış QR kodu telefona okutacak. Bulunduğu restoranın menüsü cep telefonuna gelecek olan müşteri siparişini verecek ve aynı zamanda online olarak hesabı ödeyecek" dedi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:35
0 Okunma
Restorancılardan 'temassız menü' projesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdüren Türkiye'de, normalleşmenin ilk adımları atılırken bu süreçte kapatılan lokanta ve restoranlar yeni döneme yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Salgının önlenmesi için daha az temasın öne çıkmasını göz önünde bulunduran ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir’ sözünden hareket eden TÜRES Erzurum Şube Başkanı Mükremin Emeç, müşteri- çalışan temasını yüzde 95 azaltan ‘temassız menü’ projesini geliştirdi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Yazar kasası bulunan iş yerlerinde uygulanacak projeye göre lokanta veya restorana giren bir müşteri masasına yapıştırılan QR kodu, cep telefonu kamerasına okutarak bulunduğu yerin menüsünü açıyor. Siparişini veren müşteri daha sonra da cep telefonuyla ödemesini gerçekleştiriyor. Ödeme sonrası müşterinin siparişi yazar kasa POS sistemine düşüyor. Kasiyerin siparişi onaylamasından sonra masa numarası okunan müşteri bankodan yemeğini alarak güvenle tüketiyor.  

İŞ YERLERİNDE TEMASI AZALTIYOR

Pandemi sonrası TÜRES ve Uluslararası Franchise Derneği toplantılarında restoranlarda müşterilerin nasıl ağırlanacağını tartıştıklarını belirten TÜRES Erzurum Şube Başkanı Mükremin Emeç, "Müşterilerin artık siparişlerini düşük temaslı veya temassız bir şekilde vermeleri gerektiği kanısına vardık. Marka danışmanı ve yazılım şirketimiz olması sebebiyle biz 'temassız menü' diye bir proje geliştirdik. Restorana gelen müşteri hiçbir şekilde garson ya da kasiyere temas etmeden masanın üzerine yapıştırılmış QR kodu telefona okutacak. Bulunduğu restoranın menüsü cep telefonuna gelecek olan müşteri siparişini verecek ve aynı zamanda online olarak hesabı ödeyecek. Müşterinin siparişin hesabını ödemesi sonrası yazar kasadan sipariş fişi çıkacak. Hazırlanan siparişi masa numarası okununca müşteri temassız bir şekilde yemeğini alarak yiyecek" diye konuştu.

Pandemi dönemi sonrası yeni alışkanlıkların ortaya çıkacağını ifade eden Emeç, "Bu sistemler hayatımıza yerleşik olarak kalacak. Pandemi bittikten sonra da bu uygulama devam edecek. Çünkü büyük kolaylık sağlıyor. Personel maliyeti düşüyor, müşterinin ürüne daha hızlı ulaşmasını sağlıyor ve kasa önünde birikimi de engelliyor" dedi.

Temassız menüye üye olan iş yerlerinin bu hizmetten faydalanabileceğini belirten Emeç, yazar kasa pos sistemi olan restoranların bu hizmetten cüzi bir ücretle yararlanabileceklerini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RestoranMenüTemasKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 milyon liralık vurgun!
7 milyon liralık vurgun!
28 bin 256 kişi hakkında işlem yapıldı
28 bin 256 kişi hakkında işlem yapıldı
Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın çıktı
Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın çıktı
Batman'da sosyal mesafe ihlalinde uyaran cihaz üretildi
Batman'da sosyal mesafe ihlalinde uyaran cihaz üretildi
Şanlıurfa’da inşaatta çökme: 2 işçi yaralı
Şanlıurfa’da inşaatta çökme: 2 işçi yaralı
Başkale'de, mayısta karla mücadele
Başkale'de, mayısta karla mücadele
Cumhuriyetin tanığı matbaa, Trabzon'da faaliyette
Cumhuriyetin tanığı matbaa, Trabzon'da faaliyette
Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile havalandı
Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile havalandı
Safranbolu’da umutlar bayram sonrasına kaldı
Safranbolu’da umutlar bayram sonrasına kaldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı