RESİM-İŞ ÖĞRENCİLERİNDEN ÖDÜLLERE AMBARGO.

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Her yıl ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımı ile düzenlenen PonART Resim Yarışması’nın bu yıl ilk kez düzenlenen ve ulusal profesyonel sanatçıların da katılımına açık olan PonART Grafik Sanatlar Yarışması’na Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özgünbaskı Atölyesi öğrencileri damga vurdu. Türkiye’nin farklı illerindeki Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinden çok sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleşen yarışmada bu yıl BUÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri önemli başarılar elde etti. Öğr. Gör. Erkin Keskin’in rehberliğiyle pandemi şartlarında da başarılı çalışmalar yapılabileceğini kanıtlayan öğrenciler, yarışmada verilen altı ödülden dört tanesini kazanmayı başardı.

PonART Yarışması’nda Aleyna Işık birincilik ödülü, Ali Kurşun üçüncülük ödülü, Esin Selimoğlu mansiyon, Dila Tafsin da mansiyon ödülünün sahibi oldu.