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REKTÖR KILAVUZ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR DEDİ…

05 Mart 2021 Cuma 16:33
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REKTÖR KILAVUZ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR DEDİ…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) özel bir önem verdiği 2244 Sanayi Doktora Programı’na farklı sektörlerden katılımlar devam ediyor. Önceki yıl mimari ve ziraat alanında hizmet veren firmalarla protokol imzalayan BUÜ, işbirliği anlaşmalarına veteriner alanında hizmet veren firmaları da ekledi.

BUÜ ile Balıkesir Yem firması arasında TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında işbirliği anlaşması imzalandı. Protokol kapsamında BUÜ’lü 3 doktora öğrencisi firmanın Ar-Ge merkezinde yürütülen bilimsel ve akademik çalışmalarda görev alacak. Doktorasını tamamlayan öğrenciler en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışmaya devam edebilecek.

KILAVUZ: ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ KAZANIYOR

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin topluma katkı görevlerinin bulunduğuna işaret ederek; “Bu alanda üniversite olarak topyekün bir çalışma halindeyiz. Hem eğitim öğretimi iyileştirerek daha nitelikli öğrenciler yetiştirmeye gayret ediyoruz hem bilimsel araştırma ve geliştirme yaparak ülkemizi daha ileriye götürmeye çalışıyoruz hem de ürettiğimiz bilgiyi insanımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. 2244 Sanayi Doktora Programı’nı da bu doğrultuda çok önemsiyoruz ve işbirliği çeşidini arttırmak için de özel bir çaba sarf ediyoruz. Önceki yıl farklı sektörlerden firmalarımızla işbirliği anlaşmaları yapmaya başladık. Mimari ve zirai alanlarda ilk imzalarımızı atmıştık. Bu yıl da veteriner alanında ilk protokolümüzü imzalamış olacağız. Bu işbirliğinde bizlerle yan yana yer alan tüm firmalarımıza teşekkür ediyoruz. İmzaladığımız protokoller bu işin başlangıç noktası oluyor. Sonrasında buluşlar, faydalı modeller, patentleşme ve ticari alana dönüştürme aşamaları geliyor. Her atılım ülke ekonomisine ilave bir katkı olarak geri dönüyor. İnşallah firmalarımız, üniversitemiz, milletimiz ve devletimiz kazançlı çıkacaktır” dedi.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ GENİŞLİYOR. Balıkesir Yem Genel Müdürü Hasan Sakarya ise sektördeki ilk ve tek Ar-Ge merkezini firma olarak kendilerinin açtığını söyledi. 4 yıldır aktif olarak Sanayi Bakanlığı’ndan destek almaya devam ettiklerini aktaran Genel Müdür Hasan Sakarya; “Bursa Uludağ Üniversitesi ve üniversitemizin akademisyenleri ile sık sık ortak projelerde bir araya geliyoruz. Üniversitemizin ve hocalarımızın kıymetli katkılarını gördük. 2244 Sanayi Doktora Programı ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğimize inanıyoruz. Proje bazlı yürütülecek bu işbirliği sayesinde firmamızın da ciddi kazanımlar elde edeceğini biliyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

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