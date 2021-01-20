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REKTÖR KILAVUZ HAFTAYA YOĞUN TEMPOY’LA BAŞLADI

KILAVUZ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

20 Ocak 2021 Çarşamba 16:47
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REKTÖR KILAVUZ HAFTAYA YOĞUN TEMPOY’LA BAŞLADI

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

AFAD Bursa İl Müdürü Sn Yalçın Mumcu ve beraberindeki heyeti ağırladık. Üniversite ile AFAD işbirliğinde yürütülebilecek projeler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için Sn Mumcu ve AFAD yöneticilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sn Yunus Bulut'u ağırladım. Her zaman kıymetli projelere imza attığımız Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yeni dönem için hayata geçirebileceğimiz çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ziyareti için Sn Bulut'a teşekkür ediyorum.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Sn Yavuz Uğurdağ ve kıymetli Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladık. Üniversitemiz ve İTSO ortaklığında devam eden projelerimizi ve yeni döneme yönelik planlamalarımızı ele aldık. Nazik ziyaretleri için misafirlerimize teşekkür ediyorum.

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