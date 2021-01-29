Rektör Kılavuz: Gıdaların analizini yapacak nitelikli personel hazır

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTUAM) ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) arasında önceki yıl imzalanan işbirliği protokolünde sona gelindi. Protokol kapsamında verilen duyusal analiz temel eğitimini tamamlayarak, elde ettiği verilerin doğru değerlendirilmesi için istatistiksel analiz metotlarını uygulayabilecek seviyeye getirilen 30 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

BUÜ BİTUAM’ın hazırladığı ve BEBKA tarafından 2020 Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran döneminde yapılan 28 başvuru arasından başarılı bulunan ‘Gıdaların Duyusal Analizlerinde Teknik Yeterlilik, Validasyon ve Yeni Yaklaşımlar’ isimli proje tamamlandı. Eğitimlere katılarak başarılı olan 30 kursiyer sertifikalarını BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, BİTUAM Müdürü Prof. Dr. Ö. Utku Çopur ve akademisyenlerin elinden aldı.

KILAVUZ: BİRİKİMİMİZİ TOPLUMLA PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sertifika teslim töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin eğitim-öğretim, Ar-Ge çalışmaları yapmak ve ürettiklerini toplumla paylaşmak gibi 3 ana sorumluluğu olduğunu aktardı. Üniversitelerin birer bilim yuvaları olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bursa Uludağ Üniversitesi’nin yaklaşık yarım asırlık bir akademik tecrübesi bulunuyor. Üniversitemiz aynı zamanda bu kentin ortak aklını da ifade ediyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, kent dinamikleri ile iyi ilişkiler kuran ve sahip olduğu bilimsel birikimi toplum ile paylaşan bir üniversite modeli ortaya koyduk. Bu kapsamda farklı alanlarda çok sayıda işbirliklerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Merkez kampüsümüzde bulunan Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz de hedeflerimiz doğrultusunda önemli çalışmalara imza atıyor. Bugün de bu çalışmalardan birisinin tamamlanmasına şahitlik ediyoruz. Önemli sonuçlar ve katkılar elde edeceğimizi düşündüğüm projeye emek veren ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ.

BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak ise Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bölgenin ve ülkenin en büyük üniversitelerinden birisi olduğuna işaret etti. BUÜ ile işbirliği içerisinde oldukları ve birlikte projeler ürettikleri için gururlu olduklarının altını çizen Genel Sekreter M. Zeki Durak; “Üniversitemizin ülkemiz, bölgemiz ve kentimiz için de çok değerli akademik çalışmaları olduğunu biliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren BEBKA olarak da üniversitemize teknik anlamda destek vermekten ayrıca mutluluk duyuyoruz. Biz, üniversitemizin kabiliyetini ve kapasitesini arttırdığımız müddetçe onların da almış oldukları kapasiteleri bölgemize ve ülkemize yaymaya devam edeceklerine inanıyoruz. Bu anlamda kentimizin üniversitesine mümkün olan her türlü desteği vermekten geri durmuyoruz. Üniversitemizin önemli kuruluşları arasında yer alan BİTUAM’ın hazırlamış olduğu projenin destekçisi olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Tüm katılımcıları tebrik ediyor ve bu projenin yeni işbirliklerine vesile olmasını diliyorum” dedi.

1,5 YILDA 28 PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Törende konuşan BİTUAM Müdürü Prof. Dr. Ö. Utku Çopur ise görevi devraldıkları ilk andan itibaren kuruluşu klasik analizler yapan laboratuvar görünümünden çıkararak Ar-Ge çalışmaları yürüten bir merkez haline getirmek amacıyla çalıştıklarının altını çizdi. Bu hedefe yönelik yeni kaynaklar oluşturmak için yeni projeler hazırladıklarını açıklayan Prof. Dr. Ö. Utku Çopur; “Merkezin yeni yönetimi olarak projeler oluşturmaya başladık. Yaklaşık 1,5 yıl içerisinde 14 adet devam eden projemiz, 3 adet tamamlanan projemiz, 1 adet Avrupa Birliği projemizin yanında 6 adet de değerlendirme aşamasında olan projemizle birlikte toplam 28 projeyi hayata geçirdik. Yine bu süreçte çok sayıda bilimsel yayına imza attık. Tüm bu çalışmalarımızı patentlerle taçlandırmaya çalıştık. 2 patent müracaatında bulunduk. Bunun dışında 2 adet sağlıklı atıştırmalık ve 6 adet de vegan ürünleriyle ilgili olarak toplam 10 patente müracaat edebilecek hale geldik” açıklamasında bulundu. BİTUAM Müdürü Çopur, BEBKA desteği ile tamamlanan projeyi son derece önemsediklerini vurgulayarak, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Programın sonunda projeye destek veren eğitimcilere ve kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.