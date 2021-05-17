Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1454
ALTIN
499.143
DOLAR
8.3250
STERLİN
11.7553
EURO
10.1115
Hazır beton alınacaktır
Hazır beton alınacaktır
Orman yolu yaptırılacaktır
102 Sözleşmeli Personel alınacak
102 Sözleşmeli Personel alınacak
New York Başkonsolosluğu sekreter alacak
New York Başkonsolosluğu sekreter...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
H.Kalyoncu Üni. öğretim elemanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rektör Kılavuz BUÜ Ziraat Fakültesi Hasat Rekoruna Koşuyor Dedi..

17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:21
2 Okunma
Rektör Kılavuz BUÜ Ziraat Fakültesi Hasat Rekoruna Koşuyor Dedi..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi, 2021 yaz mevsiminde ekim/dikim faaliyetlerini tamamladığı bitki ve meyvelerden hasat rekoru bekliyor. Bu yıl için toplam 1289 dekar alanı işleyen fakülte yönetimi, yüzlerce ton ürün elde etmeyi planlıyor. 

BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ve fakülte yönetimi, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu’nu ağırlayarak sürdürülen projeler hakkında bilgi verdi. Fakülte sorumluluğundaki alanları gezdiren ve çalışmalar hakkında bilgi aktaran Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut, her yıl olduğu gibi bu yıl da ekim/dikim faaliyetleri tamamladıklarını belirtti. Tarla bitkileri alanında toplam 1.167 dekarlık alana buğday, ayçiçeği, mısır, yonca ve şeker mısırı ekimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. İlhan Turgut Fakülte olarak verimli bir bahar sezonunu geride bıraktık. Akademisyenlerimiz ve personelimizle birlikte tamamladığımız ekim dönemi içerisinde tarla bitkileri üretimi konusunda 5 farklı bitkinin ekimini gerçekleştirdik. Mevsim koşullarını göz önünde bulundurursak, tüm bu çalışmaların sonunda bereketli bir hasat ve önemli bir gelir elde edeceğimize inanıyoruz diye konuştu. ahçe bitkileri üretimi noktasında da devam eden bir işleyişin bulunduğuna işaret eden Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut, 122 dekar alan içerisinde başta elma, ayva, armut, incir, şeftali, ceviz ve üzüm olmak üzere çok sayıda meyve ağacının bulunduğunu açıkladı. Bu ağaçlardan her yıl artan bir oranda ürün elde ettiklerini aktaran Prof. Dr. İlhan Turgut; Meyve üretimi konusunda da ciddi bir tecrübeye sahibiz. Elde ettiğimiz ürün miktarı da yıldan yıla artış göstermeye devam ediyor. Her şeyin olumlu gitmesiyle inşallah bu yılsonunda hasat rekoru kırmayı ümit ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda bizlere destek olan üniversite yöneticilerimize, çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan akademisyenlerimize ve özveri ile fakültemize katkılar sunmaya devam eden tüm personelimize gönülden teşekkür ediyoruz dedi.

REKTÖR KILAVUZ’DAN FAKÜLTE YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR

Ziraat Fakültesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut ve ekibine teşekkür etti. Türkiye’nin en önemli ziraat fakültelerinden birisine sahip oldukları için kendilerini şanslı hissettiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; Üniversitemizin her fakültesinde özverili ve azimli bir çalışma anlayışının bulunduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Gelecek hedeflerimiz konusunda daha da ümitvar oluyoruz. Ziraat Fakültemiz de üniversitemize hem akademik hem de ekonomik anlamda ciddi bir katkı sunuyor. Burada elbette doğru yönetim modeli ve deneyim ön plana çıkıyor. Yürütülen çalışmaların neticesinde de yine önemli kazanımlar elde edeceğimize inanıyoruz. Katkı sunan ve emek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mustafa YıldızBursaönce VatanBUÜ Ziraat Fakültesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Annesi, 'kızımı öldürdüm' deyip teslim oldu
Annesi, 'kızımı öldürdüm' deyip teslim oldu
ARTIK GÜNAH KEÇİSİ OLMAK İSTEMİYORUZ
ARTIK GÜNAH KEÇİSİ OLMAK İSTEMİYORUZ
Serdar Acarhoroz’un Yönetim Listesini Divana sundu..
Serdar Acarhoroz’un Yönetim Listesini Divana sundu..
BUÜ’DE E-KAYNAK KULLANIMI ZİRVE YAPTI….
BUÜ’DE E-KAYNAK KULLANIMI ZİRVE YAPTI….
Prof Dr Basut 5 üniversite bitirerek Bursa'da Herkese Örnek Oluyor.
Prof Dr Basut 5 üniversite bitirerek Bursa'da Herkese Örnek Oluyor.
Kestel, Filistin Bayraklarıyla Donatıldı!...
Kestel, Filistin Bayraklarıyla Donatıldı!...
Orhangazi’deki Kültür Merkezinde’ki Dükkanlar Meydana çıktı!..
Orhangazi’deki Kültür Merkezinde’ki Dükkanlar Meydana çıktı!..
FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERE DESTEK.
FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERE DESTEK.
AYTAÇ LİMAK ENERJİ MÜŞTERİLERİNE ENGELSİZ HİZMETLER SUNUYOR
AYTAÇ LİMAK ENERJİ MÜŞTERİLERİNE ENGELSİZ HİZMETLER SUNUYOR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma