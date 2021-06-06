Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1447
ALTIN
524.940
DOLAR
8.6225
STERLİN
12.2323
EURO
10.5085
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli...
Mersin Bozyazı'da icradan satılık 4 katlı otel
Mersin Bozyazı'da icradan satılık...
1 öğretim üyesi alınacak
1 öğretim üyesi alınacak
Bakım onarım işi yaptırılacak
Bakım onarım işi yaptırılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

REKTOR KILAVUZ BUÜ'NÜN KALİTESİ BELGELENDİ

REKTOR KILAVUZ BUÜ NÜN KALİTESİ BELGELENDİ DEDİ

06 Haziran 2021 Pazar 13:43
13 Okunma
REKTOR KILAVUZ BUÜ'NÜN KALİTESİ BELGELENDİ

BURSA

MUSTAFA YILDIZ.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), tüm birimleri ile gerçekleştirdiği kalite hareketinde mutlu sona ulaştı. Türk Standartları Enstitüsü yetkilileri tarafından değerlendirme sürecine alınan Üniversite, ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde başlatılan Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme süreci tamamlandı. Üniversite, tüm birimleri ile girdiği değerlendirme sürecini başarı ile atlattı. Kendi alanında bir ilke daha imza atan BUÜ, YÖK Eğitim Hizmetleri kapsamında ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almayı başardı.

Türk Standartları Enstitüsü yetkilileri tarafından 4 gün boyunca süren değerlendirme süreci tamamlandı. Gerçekleştirilen son toplantıda alınan nihai karar, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. Adem Doğangün, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Funda Coşkun, Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Yasemin Özdemir ve kalite koordinatörlüğü personeline sözlü olarak tebliğ edildi. Toplantıya katılan Enstitü Baş Tetkikçisi Yılmaz Öztürk, tetkikçiler Mustafa Karaman ve Mesude Özdemir ile birlikte yapılan değerlendirmelerin sonuçlarını paylaştı.

TSE’DEN YÖNETİCİLERE ÖZEL TEBRİK

Açıklamasında Bursa Uludağ Üniversitesi’nin çok büyük ve güçlü bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Baş Tetkikçi Yılmaz Öztürk; “Üniversitede sağlam bir kalite denetim mekanizması oluşturulmuş. Personel bu alanda bilgili ve yetkin bir şekilde çalışıyor. Elbette bir takım eksikliklerin olduğunu gözlemledik. Ancak bunlar çok ufak ve düzeltilmesi basit problemler. Yaptığımız tetkiklerde eğitim kalitesinin yüksek olduğunu açık bir şekilde gözlemledik. Uzaktan eğitim dönemi boyunca yapılan yatırımlar ile çok önemli bir atılım sağlanmış olduğunu gördük. Öğrencilere teorik ve pratik anlamda dersler en iyi şekilde anlatılıyor. Otomasyon sistemi doğru bir şekilde çalışıyor. Kurumlar arasındaki iletişimin de en iyi şekilde yürütüldüğünü gördük. Başta Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Kalite Koordinatörlüğü olmak üzere bu alanda emek harcayan herkesi tebrik ediyoruz diye konuştu.

REKTÖR KILAVUZ: BİRLİKTE BAŞARDIK.. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise bu denetimlerde asıl amacın kurumlardaki işleyişi daha iyi hale getirmek olduğunu vurguladı. Görev süresi içerisinde her zaman daha iyisine erişebilmek için ekip arkadaşları ile yoğun bir gayret gösterdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversite tarihimiz içerisinde ilk kez tüm birimlerimizle birlikte ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak için başvuru yaptık. Oluşturduğumuz Kalite Koordinatörlüğü de bu sürecin alt yapısını en iyi şekilde hazırladı. Tüm birimlerimize gerekli tüm bilgilendirme ve eğitim desteği sağlandı. Nihayetinde de Türk Standartları Enstitüsü’nden bu işi başardığımıza dair övgüler aldık. En kısa sürede de belgenin tarafımıza ulaşacağını biliyoruz. Üniversite olarak gururluyuz ve mutluyuz. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum açıklamasında bulundu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
REKTOR KILAVUZ BUÜ NÜN KALİTESİ BELGELENDİ DEDİ ARTIK..
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spil Dağı'nda orman yangını
Spil Dağı'nda orman yangını
Adana'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 12 saatte kontrol altında
Adana'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 12 saatte kontrol altında
Temiz Bir Çevre İçin El Ele..
Temiz Bir Çevre İçin El Ele..
AK GENÇLER BURSASPOR’UN 58. YAŞ,COŞKUSUNU VATANDAŞLARLA PAYLAŞTI..
AK GENÇLER BURSASPOR’UN 58. YAŞ,COŞKUSUNU VATANDAŞLARLA PAYLAŞTI..
Emin Adanur’dan BURSİAD Ziyareti..
Emin Adanur’dan BURSİAD Ziyareti..
BUÜ‘DE KEÇİ SÜTÜNDEN SABUN ÜRETİMİNE BAŞLADIK
BUÜ‘DE KEÇİ SÜTÜNDEN SABUN ÜRETİMİNE BAŞLADIK
ÜNİVERSİTE – ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ ÖĞRENCİLERE YENİ İSTİHDAM OLANAKLARI SAĞLIYOR..
ÜNİVERSİTE – ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ ÖĞRENCİLERE YENİ İSTİHDAM OLANAKLARI SAĞLIYOR..
BAŞKAN GÜRKAN İLK DOZ AŞISINI,VURULDU
BAŞKAN GÜRKAN İLK DOZ AŞISINI,VURULDU
MESLEK LİSELERİNE DİJİTAL DESTEK BAŞLADI..
MESLEK LİSELERİNE DİJİTAL DESTEK BAŞLADI..

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma