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Rektör Kılavuz: BUÜ'nin kampüsteki sosyal donatı alanları çoğalıyor

19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:17
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Rektör Kılavuz: BUÜ'nin kampüsteki sosyal donatı alanları çoğalıyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle kampüsü içerisindeki sosyal mekânların sayısı artmaya devam ediyor. Öğrenci ve personelden gelen yoğun talep üzerine açılan ihaleyi kazanan David People Coffee/Food restoran zincirinin şubesi kampüs içerisinde açıldı.

BUÜ yönetimi, 2020-2021 akademik yılı içerisinde yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlayacağını planlayarak, merkez kampüs içerisindeki sosyal alanların sayısını arttırmaya devam ediyor. Önceki aylarda ilk market zincirinin açılmasının ardından, dünyaca ünlü kahve ve yiyecek zinciri firması David People da kampüs içerisinde bir şube açtı. Açılış törenine Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. Adem Doğangün, Genel Sekreter Osman Dikmen, daire başkanları, idari ve akademik personel ile çalışanlar katıldı.

ÖĞRENCİ İSTEDİ REKTÖR GERÇEKLEŞTİRDİ..

Zincir restoran şubesinin açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve geldikleri ilk günden itibaren öğrenci, akademisyen, personelden kampüs içerisindeki sosyal donatı alanlarının eksikliği konusunda şikâyetler geldiğini vurguladı. İki yıldır dış paydaşlar da dâhil olmak üzere herkes için memnuniyet anketleri yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Anketlerde özellikle öğrencilerimizin bir zincir market ile zincir kahve restoranlarının kampüse getirilmesi konusunda ciddi talebinin olduğunu gözlemledik. Bu sorunu çözmek için önce zincir market ardından da kahve içilecek sosyal bir mekân için ihale açtık. En iyi teklifleri veren firmalar ile anlaştık. Bugün de Davip People firmasının kampüsümüzdeki yeni yerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz başta olmak üzere, akademik ve idari personelimizin burada güzel vakit geçireceğine inanıyorum. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Görükle Kampüsü’ndeki ilk zincir kahve şubesi kesilen kurdelenin ardından ziyaretçilere açıldı.

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Rektör Kılavuz: BUÜnin Kampüsteki Sosyal Donatı Alanları çoğalıyor
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