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REFİK ÖZEN KÜRESEL SALGINI HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ

28 Ekim 2020 Çarşamba 15:52
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REFİK ÖZEN KÜRESEL SALGINI HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik özen, Bursa’da yeniden artışa geçen vaka sayılarına dikkat çekerek, “Bursa’mızda küresel salgınla mücadele kapsamında önemli adımlar atılıyor ancak şu anda en büyük silahımız hijyen, maske ve mesafe. Hep birlikte kurallara uyarak bu zorlu günleri atlatacağımıza inanıyorum dedi. Türkiye’nin ve Bursa’nın en önemli gündem maddesinin salgınla mücadele olduğunu belirten Milletvekili Refik Özen, “Şu anda Bursa’mız İstanbul ve Ankara’nın ardından ne yazık ki salgının yükselişinde üçüncü sırada yer alıyor. Tabi ki Bursa’nın bu yönüyle ön plana çıkmasını istemiyoruz. Dolayısıyla halkımızdan daha fazla destek ve duyarlılık beklediğimizi de bu vesile ile ifade etmek istiyorum. Sağıl Bakanımızın, sağlık çalışanlarımızın gayretleri ortadayken bu gayretleri boşa çıkarmamak gerekiyor. Kurallara uyarak onlara destek olmalıyız. Kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı açısından hijyen, maske, mesafe kurallarına uyarak Bursa’mızdaki bu vaka artış hızını hep birlikte en aza indirelim çağrımızı tekrarlamak istiyorum dedi.

SALGINLA MÜCADELEDE İÇİN CİDDİ ADIMLAR ATILIYOR

Bursa’nın  sağlık altyapısı anlamında çok ciddi kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Refik Özen, “Bundan sonraki süreçte de yoğun bakım yatak sayımızın 198 adet  artacak olması, filyasyon ekipleri sayımızın 700’eçıkması ve projelerimiz arasında yer alan memleket hastanesinin tekrar aktif hale gelecek olması, Ali Osman Sönmez Hastanesi’nin tekrar inşaatının başlatılıp, bitirilecek olması gibi çalışmalarımız sağlık altyapısı anlamında bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımlara ilave olarak İnşallah Bursa Halkı’nın hizmetine sunulacak. Ancak salgınla mücadelede şu anda elimizdeki tek ve etkili silah maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktır. Ben şu anda en önemli gündem maddesi olarak bunu görüyorum. Bu anlamda Bursa Halkımızdan gereken hassasiyet ve duyarlılığı göstermelerini arzuladığımızı tekrar ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

BAKAN MUSTAFA VARANK BURSA’YA GELİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın bir dizi programa katılmak üzere Cuma Günü Bursa’ya geleceğini belirten Refik Özen, şunları söyledi:“Bursamızda neredeyse her hafta bir bakanımızı ağırlıyoruz. Bu durum, hem Cumhurbaşkanımızın hem de bakanlarımızın Bursa’ya gösterdiği ilginin bir ifadesi. Bir aksilik olmazsa Cuma Günü’de Mustafa Varank Bakanımızı Bursa’da bazı açılış ve ziyaretlerle alakalı ağırlamış olacağız. Şu anda planlamalar bu yönde. İnşallah Bursa’mıza kazandırılan yeni yatırımların açılışlarını gerçekleştirerek Bursa Halkımız ile paylaşmış olacağız dedi….

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Anahtar Kelimeler:
REFİK ÖZEN KÜRESEL SALGINI HEP BİRLİKTE YENECEĞİZMustafa Yıldız
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