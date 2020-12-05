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Prefabrik evlere talep arttı

Düzce'de koronavirüs salgını nedeniyle şehir merkezinden uzaklaşıp, kendi arazilerine ev yaptırmaya karar veren vatandaşların çoğu, prefabrik evlere yöneldi. Düzce'de prefabrik ev yapan Tayfur Sezer, prefabrik evlere talebin kısa sürede kurulması ve depreme dayanıklı olması nedeniyle artığını söyledi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 10:34
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Prefabrik evlere talep arttı

Koronavirüs salgınının ardından vatandaşlar, nüfusun yoğun olduğu şehir merkezlerinden uzaklaşmak için köylerine gitmeye başladı. Köylerinde barınma ihtiyacı duyan vatandaşlar hızlı kurulumu olan ve diğer binalara göre daha ekonomik olan prefabrik yapılara yönelerek bağ evleri yaptırmaya başladı. Düzce'de prefabrik ev üreticisi Tayfun Sezer, prefabrik bina, çelik bina ve depreme dayanıklı yapılar ürettiklerini, pandemi sürecinde evlere ilginin artığını söyledi.

Bağ evi olarak ve köylere kolayca kurulum yaptıklarını belirten Tayfun Sezer, "Elimizden geldiği kadar hızlı kurulumlarla insanları ev sahibi yapıyoruz. Ortalama 100 metrekare bir ev anahtar teslimlerde 25-35 gün içinde teslim ediliyor. Prefabrik binalar hızlı kurulur ve ekonomiktir. İstenilen yere ulaşımı sağlayıp kurulumu gerçekleştiriyoruz. Fiyat konusunda da betonarme ve çelik binalara nazaran daha ekonomiktir. Isı yalıtımı kendinden straforlu olduğu için diğer binalara göre daha iyidir" dedi.

Koronavirüs nedeniyle ilginin arttığını vurgulayan Sezer, "Koronavirüsten dolayı sipariş yoğunluğumuz oldukça çoğaldı. Siparişlere yetişemiyoruz diyebiliriz. İnsanlar köylere daha çok yöneldiler. Daha çok 60-70 metrekare küçük ailelerin yaşayabileceği barınaklar yaptırıyorlar" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prefabrik EvKoronavirüsPandemi
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