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Polisten 'kaçak korona kına'sına baskın

BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen, kurallara uymayarak kaçak kına gecesi düzenlenen salona, polis ekipleri baskın yaptı. Kaçak kına gecesine katılan 15 kişiye toplamda 22 bin 500 TL ceza yazıldı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 09:01
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Polisten 'kaçak korona kına'sına baskın

Nilüfer Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki bir salonda koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen kaçak kına gecesi düzenlendiği yönünde ihbar aldı. Kentte artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Söz konusu ssalona düzenlenen baskında koronavirüs tedbirlerine rağmen kınaya katılan 11 kişiye 900 liradan toplam 9 bin 900 TL ceza kesildi. Ayrıca, damat Halil Ş., gelin Müge Y., organizatör ve salon sahibine ise 3 bin 150 liradan 12 bin 600 TL olmak üzere toplamda 15 kişiye 22 bin 500 TL ceza işlemi uyguladı. Kına gecesinde, sosyal mesafeye de dikkat edilmediği görüldü.

POLİSE 1 SAAT DİRENDİ

Kına yapan çiftin yakını olan Bilge A., "Bende maske var, bana ceza yazamazsınız" diyerek kimliğini vermekte direndi. Polis ekiplerini 1 saat boyunca bekleten Bilge A., aynı zamanda basın mensuplarına hakaret ederek, görüntü almasını engellemeye çalıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiDüğünNişanPolisCeza
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