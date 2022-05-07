Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.458,72
ALTIN
905,21
DOLAR
14,95
STERLİN
18,50
EURO
15,82
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta...
Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki sinema salonları kiraya verilecek
Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki sinema...
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Polisler, hiç ziyaretçisi olmayan kadını ağlarken buldu

ADANA’nın Seyhan ilçesinde mahalleli duyduğu ağlama sesleri üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine eve giden ekiplerin ağlarken bulduğu Dürdane Gültepe (60), "Hiç evlenmedim, çocuğum da yok. Kimse gelip gitmez. Sizleri görünce duygulandım. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım. Bir sorun yok" dedi.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 11:46
Polisler, hiç ziyaretçisi olmayan kadını ağlarken buldu

Olay, saat 09.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi 61013 Sokak'ta meydana geldi. Duvarları sarmaşıklarla, bahçesi ise ağaçlarla kaplı bir evden ağlama sesi duyan mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, evin bahçe kapısını çaldı ancak yanıt veren olmadı. Ekipler, dakikalarca ev sahibine seslendi, ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine ekipler, evde oturduğu belirlenen Dürdane Gültepe'nin komşusuna ulaştı. Komşusunun da devreye girmesiyle Gültepe gözyaşları içerisinde evinin kapısını polislere açtı.

'KİMSE GELİP GİTMEZ'

Evinde yalnız yaşayan Dürdane Gültepe, "Sizleri görünce duygulandım. Yıllar önce annem, babam öldü. Hiç evlenmedim, çocuğum da yok. Kimse gelip gitmez. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım. Bir sorun yok. Adana'nın her mahallesinde akrabamız var ama kimse gelip gitmez. Şu evin dili olsa da bu evde yiyip, içip, yatanları konuşsa. Kimse yok şimdi. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım, yanlış anlaşılmış. Buralar gürültülü olduğu için sizin seslendiğinizi fark etmedim" diye konuştu. Polis ekipleri Gültepe’ye bir ihtiyacı olup olmadığını sorduktan sonra evden ayrıldı.

Dürdane Gültepe'nin komşusu Berkay Can (28), "Bağırma seslerini duyunca şiddet gördüğünü düşünerek polisi aradık fakat yalnızlığına ağlıyormuş. Polis kapıyı çalınca da ağlamaya devam etti. Kimsesi yok, tek başına kalıyor burada" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanKadınZiyaretPolisIhbar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
22 gündür kayıptı; telefon sinyaliyle yeri belirlenmeye çalışılacak
22 gündür kayıptı; telefon sinyaliyle yeri belirlenmeye çalışılacak
İzmir'de 60 kaçak göçmene 387 bin lira ceza
İzmir'de 60 kaçak göçmene 387 bin lira ceza
Oltu Çayı'nda kaybolan baba için Ankara'dan özel ekip 
Oltu Çayı'nda kaybolan baba için Ankara'dan özel ekip 
Erciyes'te mayıs karı; kayak merkezi bembeyaz oldu
Erciyes'te mayıs karı; kayak merkezi bembeyaz oldu
Hıdırellez dilekleri günün ilk ışıklarında suyla buluştu
Hıdırellez dilekleri günün ilk ışıklarında suyla buluştu
Bayburt’ta tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Bayburt’ta tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
KAKAVA COŞKUSU
KAKAVA COŞKUSU
Kilis’te silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı
Kilis’te silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı
Tartıştığı kadın tarafından bıçaklandı
Tartıştığı kadın tarafından bıçaklandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma